UDAP apuntó contra una ex dirigente cercana a Graciela López por irregularidades en el manejo de $500.000

Tras varios amagues, finalmente este jueves dieron a conocer que la Unión Docentes Agremiados Provinciales (Udap) demandó a la ex secretaria de Acción Social, Alicia Salinas, ante la Justicia civil por el manejo irregular de, al menos, 500.000 pesos. Dinero transferido a un grupo de prestadores de coseguro. Pero que, aseguraron, no cumplían con las condiciones para ser acreedores y son familiares. Por otro lado, también se supo sobre un recibo por 900.000 pesos al equipo de vóley Obras Sanitarias que no tiene registro contable.

Las anomalías en los números fueron detectadas por la auditoría que pidió el secretario General, Luis Lucero, para el periodo que comprende la gestión anterior. Es decir, 2015-2019. Tiempo en que el que condujo el gremio, Graciela López. Según explicó el asesor letrado de Upcn, Daniel Persichella, la demanda por daños y perjuicios hacia la institución está radicada ante el Noveno Juzgado Civil, a cargo del juez Pablo Nicolás Oritja. Son 45 casos que están marcados por el "incumplimiento de requisitos". Entre los beneficiados figuran familiares directos de Salinas. Por ejemplo, está su esposo, su hijo y su padre.

La ex secretaria de Acción Social, Alicia Salinas.

De acuerdo a lo que argumentó Persichella, la acusación no está motivada por las relaciones sanguíneas del grupo de beneficiados, que bien podrían cumplido con los requisitos por estar afiliados, sino que jurídicamente no lo hicieron. El problema no son los nombres sino el método. "Eso está corroborado", dijo el letrado, "violaron el reglamento". Por eso, está en análisis que la denuncia no quede en la fuero civil y pase al penal. Por orden del titular del gremio, Persichella pondrá en autos a un abogado especialista en penal antes del 31 de diciembre. Si las condiciones están dadas, irán por esa vía.

En tanto, en la auditoría, también hallaron un recibo por 900.000 pesos que no estaba contabilizado. En este caso, no es responsabilidad de Salinas. Apuntan a quien haya confeccionado los libros durante el periodo de López. El dinero había sido pagado al club Obras Sanitarias en concepto de "sponsoreo". "Esto expresa que se pagó, pero no está registrado, vamos a investigar a ver si detrás de eso hay un método", dijo el asesor letrado.

Cabe destacar que las relaciones políticas entre Lucero y López están quebradas después de ser procesados y sobreseídos por la retención indebida de aportes de la seguridad social a empleados de Udap. Caso que explotó durante la conducción actual, pero que ocurrió en la gestión anterior.

Además, ni bien Lucero asumió se encontró con una deuda cercana a los 40.000.000 de pesos. "Al día siguiente que asumí uno de los contadores pidió licencia médica. Los balances de cuentas se presentan hasta el 10 de abril de todos los años, pero no tenemos ni el del 2018, ni el del primer semestre del 2019. Se han realizado presentaciones exigiendo que nos den los balances de cuentas. Cuando asumí no me encontré con plata, me encontré con deudas", dijo Lucero en su momento.