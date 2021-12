Con grieta por un conflicto nacional, el oficialismo ganó las elecciones del sindicato universitario de San Juan

Es la primera vez en su corta historia que el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (Sidunsj) tuvo internas en las elecciones. Una fractura nacional en la cúpula de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) metió la cola y forzó el encontronazo entre el secretario General, Esteban Vergalito, y el actual secretario Gremial, Horacio Córdoba. Se sacaron chispas, por momento estuvo para cualquiera de los dos, pero finalmente se impuso el oficialismo por 160 contra 114.

Este miércoles ocurrió la primera elección gremial que inaugura una seguidilla en la provincia (el jueves dirimirán los gastronómicos, y el 22 de diciembre, los mercantiles). En una jornada marcada sin sobresaltos, la lista Compromiso sindical -Vergalito con Ivana Guiterman- se impuso a la 22 de noviembre, de Córdoba y María Isabel Zalazar. Es el tercer comicio en el novel sindicato, nacido en 2013. En las ocasiones anteriores definieron que haya lista única, pero esta vez decidieron competir entre fundadores. La razón: una pelea que el titular de Conadu, Carlos De Feo, mantiene con su secretaria Gremial, Verónica Bethencourt.

La compulsa nacional se reprodujo en San Juan. Vergalito y Córdoba no sólo ocupan los cargos a la inversa que sus referentes, sino que siempre fueron la cara visible del espacio. Uno mano derecha del otro. Se rompió y triunfó la lista que apoya a Bethencourt, quien es señalada de "combativa" y crítica a la administración de Alberto Fernández. A nivel país, la fractura se expuso en un congreso, donde Bethencourt denunció maniobras espurias. Según dijo, no acreditó a varios congresales y sumó a personas que no estaban en condiciones legales de participar.

En San Juan, perdió De Feo, representado por Córdoba, que es afín al Gobierno nacional, y ganó Bethencourt, con Vergalito. Éste último obtuvo la re reelección, apuntalado por sectores académicos. En la previa, el secretario General de Conadu visitó la provincia y se reunieron con el rector. De hecho, fuentes calificadas indicaron que, en rectorado, se especulaba con el finalmente frustrado cambio de mando. En tanto, Vergalito recibió el apoyo del líder de la Confederación de Trabajadores de la Argentina (Cta), Hugo Yasky.