Contundente respuesta de Roberto Gattoni a Ibarra: "No integra el equipo y fue al menos imprudente"

Las declaraciones de Mauricio Ibarra en Paren las Rotativas dejando entrever que se deberían cambiar algunos ministros del Gabinete de Sergio Uñac, encontraron, este jueves, una contundente respuesta en la figura del vicegobernador Roberto Gattoni: "Ibarra no integra el equipo y fue al menos imprudente".

Ibarra había asegurado literalmente, en la noche del martes en el citado programa político, que "hay ministros que son jugadores que jugaron 120 minutos y deben pedir el cambio".

Y este jueves, desde el recinto legislativo y nuevamente antes la cámara de Canal 13 San Juan, Gattoni opinó sobre lo dicho por el ex intendente de Rawson y dijo: "Mauricio es un dirigente del Frente de Todos, pero no es un vocero del gobierno provincial. No forma parte del equipo del gobierno provincial por lo tanto sus palabras hay tomarlas como las de un dirigente de Frente de Todos".

Ibarra no es un vocero del gobierno provincial

"Me pareció una opinión imprudente al menos y no es la primera vez que tiene una opinión que no es la más prudente. Las decisiones sobre el gabinete, sobre cambios o sobre algún ministro es exclusiva del gobernador. El único autorizado a hablar sobre los ministros, sobre sus performance y sobre algún eventual cambio es el gobernador. Cualquier otro que lo haga está cometiendo una imprudencia", completó el Vicegobernador.