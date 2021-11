Ibarra, fuerte: "Hay ministros que son jugadores que jugaron 120 minutos y deben pedir el cambio"

La ajustada victoria del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas del 14 de noviembre dejaron escasas reflexiones políticas en medio de una semana revolucionada por el deporte, primero por Argentina-Brasil y después por la Vuelta a San Juan. Sin embargo, Mauricio Ibarra, dirigente del Partido Justicialista, se adelantó en Paren las Rotativas y dejó picantes definiciones sobre los resultados, los ministros que deben pedir el “cambio” y apuntó fuerte contra el giojismo por lo ocurrido en Rawson, donde no se pudo marcar la presencia histórica del peronismo.

La Argentina donde un dirigente sacaba 70 puntos ha quedado atrás

De antemano, Ibarra confesó que en el Frente de Todos no descartaban ningún resultado, después de los números cosechados en las PASO. “En todo momento pensábamos que podíamos perder las elecciones”, apuntó. “Era una elección para esperar cualquier cosa. Los pronósticos eran bastantes reservados y complejos. Una situación compleja, después de pandemia, con malos indicadores, sobre todo, cuestiones emotivas que tienen que ver con la gente. La pandemia no fue gratis, dejó daños y muchas cicatrices”, agregó.

En este contexto, se refirió a la exigua diferencia que marcó el oficialismo de la oposición en el departamento Rawson, con apenas 2.814 votos. “No quiero polemizar, pero en Rawson hay un gobierno que lleva 12 años y pertenece al giojismo, que no solo debe clamar amor por Cristina y Alberto, sino que tiene que poner la espalda y el cuerpo. Está claro que en Rawson hay cosas que no les está gustando a la gente”, comentó el exintendente del departamento.

Para Ibarra, no tiene sentido apuntar a un proyecto nacional y popular si “no se alza la bolsa de basura”: “Esas cosas pueden repercutir, que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo. Uno puede colaborar, pero se tiene que hacer cargo de ese departamento quienes están gobernado desde hace 12 años”.

El también asesor del gobernador Sergio Uñac no anduvo con vueltas y apuntó contra los dirigentes del departamento rawsino. “Hay dirigentes que son rápidos con el pico, pero la política y los proyectos no se defienden con un discurso, con un micrófono o videíto casero. La política se construye con dignidad para la gente. El mejor discurso es que la gente viva mejor y hoy siento una profunda pena por Rawson y todas las cosas que han pasado allí”, dijo.

Y si bien destacó la labor del diputado José Luis Gioja, afín a quienes conducen el municipio de Rawson, expresó que “las elecciones se defienden desde el lugar que la responsabilidad política les ha otorgado. “No tienen tanto poder de voto, pero las responsabilidades primarias son de quienes gobiernan y de quienes ejercen la titularidad política en los departamentos”, señaló.

“Los ciudadanos vienen pidiendo equilibrios”

También opinó sobre Rubén García, actual intendente de la comuna_ “Desde la política que hay que empezar a decir y decisiones que hay que empezar a tomar. Estoy convencido de que Rawson debe cambiar el rumbo, o lo cambian o lo cambian a ellos”. “¿Si me gustaría ser intendente de Rawson? No tengo ninguna intención de ser candidato”. .

Tras las elecciones generales, Ibarra contó que empezarán a trabajar y a estudiar los movimientos en los departamentos sanjuaninos, de cara al 2023. En este sentido, también habló de los roles que ocupan los ministros sanjuaninos y la posibilidad de que surjan cambios en el Gabinete de Uñac a futuro. Al referirse al tema, usó términos futboleros.

“Hay jugadores que han jugado 120 minutos y están bastantes cansados. Es el momento de pensar en la camiseta argentina y de San Juan, y no tanto en los intereses de los jugadores. San juan debe recalcular o entender este momento. Y los jugadores que están cansados, que saben que están cansados, sería muy bueno le hagan un gestito al gobernador Uñac para dejar el lugar para quienes vienen descansados. Hay que renovar y construir este nuevo proceso de los próximos dos años”, lanzó.

El dirigente, sin pelos en la lengua, manifestó que “espero que entiendan que, por encima de los intereses personales, están los intereses colectivos. San Juan y el gobernador necesitan oxigenar un nuevo tiempo, reconstruir vínculos de afectos con los sanjuaninos”. También indicó que “necesitamos funcionarios que vayan a correr la última pelota por más que estemos fuera de tiempo”.

