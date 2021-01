Diputada mendocina aprovechó el terremoto para criticar al peronismo y en San Juan la cruzaron fuerte

A tres días del terremoto que sorprendió a los sanjuaninos el lunes por la noche y derribó a cientos de viviendas precarias en la provincia, un polémico comentario de una diputada mendocina encendió las redes después de que aprovechara el violento sismo para criticar al peronismo. Por sus dichos, quien salió al cruce fue la intendenta de Caucete Romina Rosas que, molesta por el contexto de emergencia que hay, repudió severamente el comentario.

Es que la legisladora del PRO Hebe Casado publicó en su cuenta de Twitter "espero que este temblor de San Juan no sea como el de 1944 que nos trajo 75 años de mala suerte. Pasamos de ser primer mundo, a ser peronia". Tras el revuelo que se produjo en la red social, Tiempo de San Juan le preguntó a la representante de uno de los distritos más afectados en el último gran terremoto qué pensaba sobre las declaraciones y su respuesta fue contundente.

"Es totalmente repudiable que una funcionaria pública y de jerarquía nacional, siendo vecina de la provincia y que conoce la realidad de San Juan, hable así", manifestó la funcionaria y agregó: "No es el momento por todo lo que estamos pasando. Es un cometario desafortunado por donde se lo mire. Lo que uno espera de un diputado frente a esta situación es que empatía, incluso, ayuda pero no estas declaraciones".

LPM, espero que este temblor de San Juan no sea como el de 1944 que nos trajo 75 años de mala suerte. Pasamos de ser primer mundo, a ser peronia. — HEBE CASADO (@hebesil) January 19, 2021

Luego de admitir su enojo por las palabras de Casado, catalogó a la polémica frase como un sin sentido. "No tiene nada que ver, no sólo desde los institucional sino desde lo partidario, porque en el '44 hubo un gobierno presente que ofreció una respuesta ante tanta desgracia. El comentario es muy doloroso, más viniendo de la clase política. Me sentí muy molesta", manifestó.

Además, destacó que viniendo de una mujer, la frase todavía cae peor. "Como mujer y como madre, haber visto llorar a nuestros hijos por el miedo o aquellas que vieron a sus familias devastadas por la destrucción, la declaración no tiene lugar alguno", indicó la jefa comunal que recordó el desastre que sufrió Caucete en 1977: "El terremoto nos dejó bajo los escombros y esto refrescó aquel trágico momento, del dolor, el susto y el miedo de volver a vivirlo".

Casado ya ha protagonizado varias polémicas por las redes, como cuando puso en duda la cantidad de desaparecidos durante el terrorismo de Estado (la oposición pidió su expulsión acusándola de negacionista), sus críticas a la cuarentena y también a los docentes pero especialmente a la dirigencia del SUTE.