EPRE: a cuántos usuarios que reclaman que les cobran mal la luz les da la razón

En el Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) estudian la presentación que acaba de hacer la Federación Sanjuanina por la Equidad planteando unos 300 casos de facturaciones de energía eléctrica en San Juan que, a su criterio y de los usuarios, no coincide con el consumo real de los hogares, sospechando de mediciones mal hechas desde la empresa.

¿Cuántas veces el organismo de control les da la razón a los usuarios que se quejan de aumentos desmedidos de la luz? Según informaron desde el EPRE, el total de usuarios de la Provincia de San Juan es de aproximadamente 250.000. De los 844 reclamos por facturación con Resolución del organismo en 2020, 123 corresponden a reclamos en los que se verificó alguna anormalidad en la facturación. Estas anormalidades son error de lectura, medidor fuera de curva o inconvenientes en procedimiento. Esto se traduce en sólo el 14,5% de las resoluciones se logra corroborar que el cliente tiene la razón, y esta cantidad representa solamente el 0,05% de los usuarios en total.

Desde el EPRE, el gerente general Cristian Pelusso, informó sobre esta nota de la Federación que expone supuestos aumentos desmedidos, que cada caso merece un análisis en particular, de manera que están pidiendo contactar a los usuarios que refieren las boletas presentadas en la denuncia por la Federación, que agrupa a organizaciones sociales.

El proceso de verificar si la empresa -que puede ser Energía San Juan o DECSA en Caucete- está cobrando de más no es sencillo. El EPRE hasta debe sacar el medidor, que reemplaza con uno provisorio, para chequear si el aparato mide bien. "En general los reclamos lo que aconsejamos y creemos que es la mejor forma de que se tramite es que cada usuario haga el reclamo y aporte el contacto, de la persona que reside que a veces no coincide con el titular de la cuenta de energía. Luego se inicia un expediente y se verifica que se apliquen bien las tarifas, que están congeladas este año. La lectura se verifica y se saca el medidor del domicilio y este medidor se ensaya en un laboratorio. A partir de ahí se corrobora si es o no la facturación correcta. Si surge algún problema en alguna etapa del reclamo, corresponde la refacturación", enumeró Pelusso.

El usuario, mientras hace el reclamo, puede pagar la factura o hacer un "pago a cuenta", equivalente al consumo del año pasado en la misma época. Una vez que se resuelve el reclamo en EPRE, se ve si hay alguna diferencia que irá a favor del usuario

El usuario disconforme debe reclamar independientemente del pago de la boleta, si reclama y hace el pago a cuenta, sólo espera el proceso. Pero abrir un reclamo no lo exime de pagar, por lo que si no paga la boleta o no hace el pago a cuenta está sujeto a que le corten el servicio. Se sabe que en paralelo hay excepciones para la suspensión de suministro como la que gozan los usuarios que pagan tarifa social, por ejemplo.

Pelusso, en diálogo con Tiempo de San Juan, también advirtió que se debe tener en cuenta que los consumos no son los mismos en todas las épocas del año, habiendo picos por la demanda de calefacción eléctrica en invierno y por la refrigeración con aire acondicionado en verano. En septiembre, cuando se ven los consumos invernales, aumentan los reclamos.

"Nosotros decimos que quien le parezca que su factura esta mas allá de lo normal estamos abiertos a recibir los reclamos y es nuestra manera de controlar. Entendemos la situación de la gente. Los niveles actuales tarifarios son producto de un precio que aumento en los últimos años de manera sustancial, en ciertos casos puntuales ante consumos que se elevan un poco puede resultar elevado", aseguró sobre el accionar del ente que sólo puede actuar si recibe la denuncia.

Por este año, por la pandemia, las tarifas están congeladas, por medidas nacionales y provinciales. La próxima audiencia pública para definir tarifas no tiene fecha aún, dijo: "No se sabe cuándo será la próxima revisión tarifaria y todavía la empresa no se ha pedido que se realice, seguramente lo va a hacer". La última actualización fue a fines del año pasado.