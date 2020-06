Mendoza a lo Cataluña: dicen que tienen todo para vivir como un país independiente

La obra de Portezuelo del Viento ha generado una grieta entre el gobierno de Mendoza y el Nacional. Es que la gestión del presidente Alberto Fernández escuchó los reclamos que viene haciendo La Pampa sobre cómo ven afectados los caudales de sus ríos con las obras de diques que se hacen en San Juan y en Mendoza. Justamente ahora se le hizo lugar a un planteo para que se haga una nueva declaración de impacto ambiental. Cargado de enojo, el ex gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, dijo que Mendoza tiene todo lo necesario para vivir como un país independiente.

“Nos están obligando a separar a Mendoza de la Nación”, indicó Cornejo en radio Nihuil. Rápidamente las declaraciones del radical fueron levantadas en todos los portales. A esto se le suma una campaña en las redes sociales que se montó con el hash tag MendoExit, emulando lo que pasó en Europa con Inglaterra. “La verdad que no me gusta separarnos de la Nación pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades. Estamos lejos con la actual matriz productiva pero hay que empezar a pensarlo seriamente”, añadió el ex primer mandatario.

La polémica creció luego de que se reuniera el COIRCO (el comité de cinco provincias que regula la cuenca del Río Colorado), que pausó la obra de Portezuelo del Viento por el pedido de La Pampa de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Es que durante la votación Neuquén, Buenos Aires y Río Negro votaron a favor de que se haga un nuevo informe para evaluar una posible baja del caudal del río Atuel. Para Cornejo, hubo una mano nacional que torció el voto de estas tres provincias.

“Desde el Gobierno nacional van a seguir trabando la obra. Y espero que no traben los pagos porque si eso pasa hay que ir a la Justicia a ejecutar cada una de las cuotas que nos deben”, manifestó Cornejo, como un sobreaviso a la batalla que se viene: el pago de la cuarta cuota el 28 de julio de u$s18,5 millones que debe depositarle Nación a Mendoza.