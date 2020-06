Extendieron el mandato de Nasisi por tiempo indefinido y la polémica se coló a las elecciones

El 10 de junio los estamentos de la Universidad Nacional de San Juan iban a estar depositando su voto en la urna para definir a las nuevas autoridades de la institución. Pero vino la pandemia, trajo la paralización consigo y lo cierto es que las elecciones quedaron canceladas hasta nuevo aviso. En el Consejo Superior se debatió un tema clave en este contexto político: la extensión del mandato del rector Oscar Nasisi debido a la suspensión del calendario electoral. En un acalorado debate de más de cinco horas se definió prorrogar por tiempo indefinido el mandato de Nasisi. El tema se coló en la contienda electoral, agigantó las diferencias entre el rector y su vice Mónica Coca-candidata a rectora- y obligó a los espacios políticos a tomar una postura en la que se coló el factor tiempo.

Fueron tres las propuestas que se presentaron al debate: una que planteaba la necesidad de convocar a la Asamblea para definir el tema, otra que buscaba prórrogar los mandatos hasta el 2 de noviembre ad referéndum de la Asamblea Universitaria -susceptible a modificaciones- y la que última -que fue aprobada- que determinó la prórroga de todos los mandatos hasta que asuman las autoridades electas, es decir sin fecha definida. La segunda propuesta fue apoyada por Mónica Coca y la que terminó imponiéndose por el rector Nasisi.

No hubo sorpresas en cuanto a las definiciones de cada uno de los candidatos a rector en la votación. La decana de Filosofía, Rosa Garbarino, se inclinó por la moción de Nasisi al igual que el decano de Arquitectura, Roberto Gómez, quien es el candidato que cuenta con la venia del actual rector. El decano de Exactas, Rodolfo Bloch, acordó con Coca y apoyó su postura al igual que el decano de Ingeniería, Tadeo Berenguer, quien acompaña en la única fórmula lanzada a la vicerrectora. El decano de Sociales, Raúl García, no estaba de acuerdo con ninguna de las dos posturas pero terminó inclinándose por la moción de Nasisi.

No lo dicen a viva voz pero el término tiempo se puso en juego en este debate de más de cinco horas. Coca es la única que tiene fórmula armada mientras que los demás candidatos aún no han abrochado el candidato que los acompañará en la boleta.

Garbarino dijo que apoyó la suspensión del calendario electoral porque faltan muchas cosas por resolver antes de sentarse a hablar de las elecciones, entre ellas la situación de los estudiantes y de los docentes que aún no han sido regularizados en sus cargos. La funcionaria universitaria habló sobre las posiciones encontradas de Nasisi-Coca, que hoy cobraron protagonismo en el Consejo. "Este enfrentamiento no le hace bien a la Universidad Nacional de San Juan. Cuando uno integra una fórmula, los debates tienen que ser hacia adentro. No es bueno el enfrentamiento, son un equipo de gestión", analizó.

Por su parte, el decano de Arquitectura y candidato de Nasisi, habló sobre el tema tiempo. "Las especulaciones de este tipo quizá es de quienes ven comprometido su posicionamiento. Podrían suponer que están comprometidas sus posibilidades. Pero es una especulación mezquina, los partidos hay que jugarlos en la cancha que sea".

El que también habló sobre el tema fue el decano de la facultad de Ingeniería, Tadeo Berenguer, quien acompaña en la fórmula a Coca. "No estoy de acuerdo con la propuesta aprobada en el Consejo Superior. La razonabilidad de los actos deben ser llevados a cabo con previsibilidad y esta acción la da una prórroga de mandatos en forma definida. No se acostumbra prorrogar en forma indefinida porque esto le quita solidez y validez jurídica a las acciones que se puedan emprender de aquí en adelante. Hay acciones que debemos cumplir como autoridad, porque para eso hemos sido elegidos, pero sobre todo debemos preservar la legitimidad de nuestros actos que es a través de una extensión limitada de los mandatos. Las posibilidades de que surjan nuevos inconvenientes va a provocar una prórroga más indefinida todavía cuando los actos democráticos exigen que se pueda hacer el recambio institucional para dar solución a las problemáticas", finalizó.

Desde el sector coquista aseguraron que la Universidad necesita certezas y que las certezas vienen acompañadas de fechas que definan con claridad un límite a las extensiones de los mandatos.