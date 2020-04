Polémica: la UOM negoció salarios a la baja para evitar despidos

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló informó que los trabajadores metalúrgicos que no trabajen por la cuarentena obligatoria cobrarán sólo el 70 por ciento de su salario. El dirigente además afirmó que se reunió con el Gabinete del gobierno nacional antes de haber mantenido un contacto con Abel Furlán, el ex diputado que fue diagnosticado con coronavirus y forma parte de la conducción del sindicato.

"No acordamos salarios a la baja, logramos que no haya despidos por 120 días y que cobren el 70%", afirmó en una entrevista en El Destape Radio Caló, quien aseguró que no sabe si otros gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) van a aceptar el recorte.

Caló justificó la decisión de aceptar el pago del 70 por ciento al manifestar que una gran parte de los trabajadores metalúrgicos trabajan en 22.000 PYMES que tendrán problemas para afrontar el pago de salarios por la imposibilidad de producir.

"Cuando tengan ganancias les vamos a plantear que las repartan, ahora garantizamos los sueldos", sostuvo a el dirigente, quien afirmó que la Argentina vive un momento de crisis por la pandemia del coronavirus.

En otro tema, Caló desmintió a algunos medios de comunicación que sostuvieron que mantuvo un encuentro con el gabinete del gobierno nacional tras mantener contacto con Furlán, diagnosticado con coronavirus.

"Quería hacer una aclaración, porque el miércoles algunos medios dijeron que yo había estado en la reunión de Gabinete y que antes había estado con Furlán. No es así, yo con Furlán todavía no había estado", sostuvo.

Caló afirmó que está realizando la cuarentena en su domicilio y que se realizó un hisopado para determinar si fue contagiado.