Decir adiós no es irse: Julián Gil sigue en Caucete como funcionario

Por esas cosas de la política, Romina Rosas dejó el Concejo Deliberante para irse al Ejecutivo y su antecesor, el polémico Julián Gil, hizo al revés. El ex intendente no sólo dio qué hablar durante los 4 años que estuvo como intendente: ahora fiel a su perfil provocador, se aseguró de seguir en la Municipalidad de Caucete tras haber perdido las elecciones frente a su principal rival, la ex concejal Rosas, que ahora lo sigue viendo seguido entrando al edificio municipal.

Es que Gil trabaja como asesor de su bloque en el Concejo Deliberante. Según informaron fuentes calificadas, cumple tareas ad honorem al lado de sus tres alfiles en el cuerpo deliberativo que son Erik Castro, Miguel Caselles y Paola Cepeda. Se lo vio activo en las sesiones de fin de año, y promete no despedirse de la función pública.

No es el único de la familia que es funcionario, ya que su hija Gimena fue designada secretaria de bloque, con lo que habrá doble presencia de los Gil en la política activa del municipio del Este.

En este marco, Gil no está dispuesto a dejar de jugar fuerte en la comuna. Desde que dejó el poder, además del cargo, se ha mostrado movilizado por temas sociales, de acuerdo a sus posteos de Facebook. Las publicaciones van desde un video donde aparece en la víspera de Nochebuena cantando y tocando la guitarra mientras degusta una gaseosa, hasta elogios para Alberto Fernández en el inicio de su Presidencia. Las felicitaciones y esperanzas puestas sobre el máximo exponente del PJ llaman la atención teniendo en cuenta que Gil jugó su última contienda electoral dentro del Frente Con Vos, junto a Marcelo Orrego y los macristas.

Mientras tanto, Rosas sigue denunciando públicamente que Gil le vació el municipio, en bienes y fondos. La intendenta uñaquista aseguró que estudia cuáles de esas maniobras puede llevar a la Justicia.