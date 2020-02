Técnicos de la FAO vendrán a la Argentina para asistir al ministro de Desarrollo Social en el plan contra el hambre

El presidente Alberto Fernández confirmó este sábado por la mañana que técnicos de la Organización Mundial de la Alimentación y Agricultura (FAO) vendrán a la Argentina para reunirse con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y asesorarlo en el plan de lucha contra el hambre.

En el marco del encuentro que mantuvo en la ciudad de Roma con el director de FAO, Qu Dongyu, ambos coincidieron en la necesidad de “dejar de hablar” y ponerse a “resolver problemas”.

En un breve contacto que tuvieron con la prensa minutos antes de las 8 (hora local), aseguraron que el encuentro tendrá como misión “mejorar las condiciones para que la Argentina alimente adecuadamente a los argentinos".“El Director General me ha ofrecido que los técnicos de la FAO se pongan a trabajar con nuestro ministro de Desarrollo Social en pos de mejorar las condiciones para que Argentina alimente adecuadamente a los argentinos y para que la alimentación llegue a todos los argentinos”, precisó Fernández.

Si bien aún no hay fecha para la cita en Buenos Aires, Fernández señaló que los técnicos “irán pronto”. Y aclaró: “Es una tarea que le encomendé al Embajador (argentino en Italia, Tomás Ferrari) para que acuerde con el Director General”.

El Presidente aseveró que la FAO lleva adelante varios planes que nuestro país pondera por lo que decidieron trabajar en conjunto: “La reunión fue muy fructífera y me voy con la alegría de que tanto el Director General como yo tenemos la decisión de ponernos a hacer cosas, dejar de hablar y ponernos a solucionar problemas”.“Le he explicado el problema de cómo se encontraba la Argentina de pobreza y de hambre. Le he expresado de nuestra decisión como Gobierno de terminar con los problemas de hambre en Argentina, sobre todo en los sectores más vulnerables que hoy enfrentan ese problema”, remarcó Fernández, quien calificó de “muy buena” la charla que tuvo con Qu Dongyu.

Antes de abordar el tema del hambre, Fernández se juntó este viernes con el l primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, para resolver el problema de la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI)“Me reuní con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte. Conversamos sobre los desafíos que tenemos argentinos e italianos en el futuro y recibí de su parte un importante apoyo para buscar un camino que permita resolver el problema de nuestra deuda”, había señalado en su cuenta de Twitter

Junto a las coincidencia con el papa Francisco, el compromiso italiano aparece como el primer gran resultado de la gira que, según el mismo Fernández adelantó, busca recoger respaldos en materia de deuda también en España, Alemania y Francia.

Fernández estuvo unos 50 minutos a solas con Conte en el Palacio Chigi de la capital italiana, donde fue recibido con el himno nacional argentino, y después de una reunión ampliada con ministros y secretarios.

Junto al presidente estuvieron el canciller Felipe Solá; la ministra de Justicia, Marcela Losardo; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el embajador en Roma, Tomás Ferrari.El jefe de Estado, además, se reunió además con representantes de organismos defensores de derechos humanos en la Casa Argentina en Roma y presenció la proyección del documental "Vera-Nunca Más el silencio", que narra la lucha de Vera Vigevani Jarach, periodista de la agencia ANSA, en la búsqueda de su hija desaparecida.

Un rato antes, en la puerta de la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede, Fernández se cruzó con un grupo de argentinos que le pidieron sacarse fotos junto a él y le expresaron su simpatía, luego de su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano.

(Fuente: Infobae)