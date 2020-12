Túnel de Agua Negra: habló el embajador chileno y agregó más desconcierto por la renuncia al crédito

Cuando el proyecto del túnel por Agua Negra, al que apuesta históricamente San Juan, entró en un cono de sombras al conocerse que Chile renunció al crédito para financiar la obra, habló el embajador de Chile en Argentina y sembró más desconcierto sobre el tema.

En un largo hilo de Twitter, Nicolás Monckeberg Díaz, publicó que “En relación a la información publicada en algunos medios de comunicación sobre el proyecto de túnel de Agua Negra y el préstamo del BID, quiero aclarar algunos antecedentes: Chile tiene un profundo interés y decisión de conectar la Región de Coquimbo con la provincia de San Juan en Argentina. Esta es la forma en que ambas naciones estamos trabajando de manera comprometida. Si la mejor ruta para dicha conexión incluye un túnel u otra solución de ingeniería, se determinará según los mejores estudios técnicos y así establecer cuál es el mejor trazado para aquello. El BID ofreció a ambos países un crédito de US20 mill (SIC) para financiar estudios. Chile desestimó esta vía de financiamiento porque implicaba pagar intereses, lo que no tiene que ver con la decisión de construir el paso, ni pone en riesgo los estudios para definir la mejor ruta. Argentina también desistió de este crédito solicitando al BID, a través a una carta formal el 20 de abril de 2020, utilizar dichos fondos en un nuevo crédito para ser utilizado en la lucha contra el COVID. Que por ahora Chile y Argentina opten por prescindir de este crédito, no compromete la continuidad de los estudios técnicos necesarios para cualquier proyecto de esta envergadura”.

Así, el chileno asegura que Argentina también desistió de este crédito el 20 de abril de 2020, no obstante habla de un préstamo para estudios no para la construcción del túnel, generando más dudas al respecto.

El diplomático intenta echar luz sobre la polémica que se suscitó en Coquimbo, cuando se conoció este mes sobre la decisión de la gestión de Sebastián Piñera, que es de vieja data pero nunca fue informada ni a Argentina, por lo que dijo el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, ni a los coquimbanos, por lo que fue de gran revuelo político.

Las explicaciones del Ministerio

Por otro lado, el diario El Día de la IV Región de Chile, publicó una entrevista con el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, quien dio explicaciones sbre el rechazo al crédito del BID. En estas declaraciones, el funcionario chileno dijo que esta decisión siempre ha sido de conocimiento público y que la renuncia al crédito no es relevante para el proyecto en sí.

Esta es la entrevista que publicó diario El Día:

-El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, aseguró que Chile había renunciado al crédito del BID sin avisarle a la República Argentina. ¿Cuál es la aclaración que el MOP tiene que hacer respecto a este tema?

-Primero que todo me gustaría aclarar que hay un compromiso profundo para que la provincia de la San Juan y la región de Coquimbo tengan una conexión. Dicho esto la estructura de la solución en sí, si es el túnel de Agua Negra o si es algo parecido o algo mixto, es una respuesta de ingeniería, no es una respuesta política. Sabemos que el paso de Agua Negra es uno de los pasos de mayor altura de todo Chile, es de altísima complejidad por la morfología de las montañas, estamos en plena cordillera de los Andes, y los problemas geológicos de la misma cordillera hacen que la solución deba ser tomada por un profundo estudio de ingeniería. Pero en lo que nosotros sí estamos comprometidos es que exista un paso, independiente de cual sea esta solución, y que por cierto, y es lo que hemos dicho siempre, ese compromiso jamás ha dejado de estar arriba de la mesa. Ahora, esto (los dichos del embajador) se plantean como si fuera una novedad, pero es una cuestión muy antigua. Efectivamente, Chile no tenía la necesidad de tener este crédito, y por lo mismo, el año pasado, por ahí por julio, se dejó de tomarlo, porque el hecho de que el túnel se vaya a construir en varios años más, tener hoy día el crédito implicaba que nosotros tuviésemos que pagar intereses por su no desembolso. Eso es lo que se quería evitar. Y que por cierto, es lo mismo que hizo Argentina cuando, producto de los problemas que hay hoy día por la crisis del Covid, pidió que todos los créditos que estén vigentes también puedan ser redestinados para combatir el virus. A lo que voy, es que no solo no es ninguna novedad, sino que no tiene nada que ver con las decisiones que tenemos al respecto con la conexión entre San Juan y Coquimbo, que es seguir en la búsqueda de una solución. Esta es una decisión absolutamente financiera que sucedió hace más de un año y que no tiene ninguna implicancia en la voluntad política de construir una conexión entre San Juan y Coquimbo.

-Pero entonces ¿por qué esto no fue avisado al embajador en su momento por parte del Estado de Chile?

-Lo desconozco. Esta información siempre ha sido pública. Esto sucedió hace más un año y fue una decisión solamente administrativa, de cómo administrar los pasivos contingentes del Estado de Chile y no tiene ninguna implicancia en nuestra decisión de fondo de conectar la provincia de San Juan con la región de Coquimbo.

-Sobre ese punto, llama la atención que esa noticia se sepa el día de hoy, tanto por Argentina como por representantes regionales.

-Como le digo, esta era información pública. No sé si la conocían o no, porque la verdad es que no es relevante, es una decisión administrativa que tiene que ver con cómo el Estado administra sus pasivos. Entonces es una información que está arriba de la mesa hace mucho tiempo, hace más de una año, y si en su momento no se consideró relevante, puede tener que ver con que no implica una pérdida del compromiso que tiene el Estado de Chile con construir un paso entre la provincia de San Juan y la región de Coquimbo.

-Pero esta decisión entonces, ¿no fue transmitida en su momento a la República Argentina?

-Fue trasmitida al Banco Interamericano de Desarrollo que es nuestra contraparte, y desde ese momento pasó a ser información pública y disponible para todos.

-En una entrevista a un medio regional, el ministro de infraestructura de San Juan, Julio Ortiz Andino, señaló que Chile “no tiene la decisión política de integrarse con Argentina”. ¿Es así?

-Nosotros creemos que es muy importante poder conectar la provincia de San Juan con la región de Coquimbo, y estamos buscando la mejor alternativa para que eso suceda.

-Pero entonces ¿qué va a pasar con el proyecto del túnel Agua Negra en sí? Ud. dice que se están buscando todas las alternativas posibles, pero ¿qué va a pasar con este proyecto en específico desde ahora?

-Es un proyecto de alta complejidad de ingeniería, es un túnel por las entrañas de la cordillera de los Andes, tiene características geológicas y morfológicas de altísima complejidad, y por lo mismo, un proyecto de tal complejidad nos obliga a analizar alternativas. Este proyecto es una de las alternativas, y al analizar otras posibles, evaluaremos si esa es la mejor opción. Este proyecto que hay hoy día, con todas sus complejidades, puede que igual sea la mejor opción, o que las alternativas sean más complejas que esas. O a lo mejor no, pero creo que eso no es lo relevante, sino tener una conexión con la provincia de San Juan y la región de Coquimbo , y por eso que se están buscando alternativas para ver cuál es la mejor solución ingenieril para realizar esta conexión.

-¿Se han comunicado con las autoridades trasandinas para aclarar este tema?

-Yo me junté con el embajador Bielsa hace algunas semanas. Así que tenemos una comunicación fluida.

-Pero el embajador afirmó que intentó varias veces obtener una respuesta por parte del MOP y después de muchos intentos, no lo consiguió.

-Bueno, esto mismo que le estoy comentando se lo comenté a él, y no solamente a él sino que es algo que el Ministerio de Obras Públicas lo ha dicho públicamente muchas veces. Lo hemos dicho en distintas entrevistas, en una conversación contigo hace un tiempo atrás conversamos bajo estos mismos términos. Entonces nosotros hemos siempre planteado las cosas como son y creo que es importante entender que existe un compromiso de conectar la provincia de San Juan con la región de Coquimbo, y que un proyecto de ese nivel de complejidad implica necesariamente tener alternativas para ver cuál es la mejor. Tenemos la obligación de estudiar la mejor alternativa de ingeniería para ser una obra de este nivel de dificultad que sería por cierto, el túnel más complejo que se ha hecho atravesando la cordillera de los Andes.

(Con información de Diario El Día).