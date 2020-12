Fuerte defensa de políticos chilenos a Agua Negra ante "una decisión clandestina"

En medio de un clima de incertidumbre por el futuro del proyecto del túnel de Agua Negra, altos dirigentes de la IV Región de Chile emitieron un comunicado expresando su compromiso con el Corredor Bioceánico Central Paso de Agua Negra, el cual viene teniendo reveses sobre todo por dudas de la administración de Sebastián Piñera.

En el comunicado, ex Intendentes, ex Consejeros Regionales y actuales Consejeros de la Región de Coquimbo, expresaron que "el "corredor está en peligro por una decisión clandestina".

Cabe recordar que el Gobierno de San Juan también se expresó emitiendo un comunicado en el que defendió la obra y expresó su "profunda preocupación" por la situación real del emprendimiento binacional, que viene teniendo reveses sobre todo por dudas de la administración de Sebastián Piñera. En su declaración, la Provincia postula que espera que "los consejeros argentinos ante el Ente Binacional Túnel de Agua Negra soliciten a la brevedad, y con carácter de urgente, una reunión plenaria de esa Entidad, en pos de revertir el estado de estancamiento del proyecto".

El comunicado completo:

Los abajo suscritos, Todos Ex – Intendentes, Ex Consejeros Regionales y actuales Consejeros de la Región de Coquimbo, venimos en reafirmar nuestro compromiso con el Corredor Bioceánico Central Paso de Agua Negra, ex proyecto Túnel de Agua Negra, que se viene promoviendo desde hace más de 55 años.

Este futuro corredor que llega a Asia (China, India y otros países asiáticos) se proyectó como una vía de comunicación interoceánica que conectará los puertos del Pacífico (Coquimbo, Chile) y del Atlántico (Porto Alegre, Brasil) pasando por la región centro de Argentina, por ciudades como San Juan, Santa Fe y Córdoba, esta última, segundo centro terciario en importancia dentro de Argentina.

Este corredor por una decisión clandestina está en peligro.

Las esperanzas de los ciudadanos de la Región de Coquimbo, se ven hoy afectadas al enterarse que Chile habría renunciado al préstamo otorgado por el BID para la iniciación de la Mega obra Binacional en “forma secreta o muy privada” según lo manifestado por el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa.



El hecho de renunciar a un crédito bilateral existiendo una entidad binacional que es el resultado de un tratado aprobado binacionalmente, constituye al menos, una evidente transgresión al principio de buena fe en la interpretación de los tratados que consagran la convención de Viena. Además de muchas otras normas vulneradas, esta es de máxima gravedad, puesto que clandestinamente se les oculto esta decisión al país y muy especialmente a todos los habitantes de la Región de Coquimbo.

Como es de conocimiento, en diciembre de 2015, desde el Banco Interamericano de Desarrollo se informó respecto a la decisión de financiar la totalidad del proyecto del corredor binacional, (de un costo de 1500 millones de dólares), recursos que serían pagados en un 72 por ciento por el gobierno argentino, en un plazo de amortización de 25 años. El 28 por ciento restante seria cubierto por Chile, en un periodo de amortización de 11 años.

En este contexto, los Ex Intendentes, Ex Consejeros Regionales y actuales Consejeros que firmamos y Adherimos esta Declaración, manifestamos nuestro rechazo la inexplicable acción del Gobierno, tanto en su decisión como por la forma oculta de hacer las cosas. Nos parece que esta manera de actuar es incomprensible y ofensiva para quienes vivimos en la región de Coquimbo.

Sin duda, es mucho el daño que se le ha hecho a la región y a la relación bilateral con Argentina. Pareciera que nunca hubo real voluntad de este Gobierno por avanzar en el proyecto; siempre hubo dudas respecto del monto de la inversión, aun cuando estuviera aprobado un préstamo por parte del BID; desde el inicio del proyecto, el gobierno se caracterizó por dilatar o derechamente, no darle continuidad a la gestión de este ante el organismo internacional.

En razón de lo expuesto, solicitamos al Intendente y al Ministro de Obras Públicas (y por su intermedio al Presidente de la Republica), que se le explique a la comunidad regional de Coquimbo porqué nuestro país desistió del préstamo BID, y porque nunca se le informo de esta decisión.

Finalmente, como ex y actuales autoridades regionales comprometidas con el desarrollo presente y futuro de la Región de Coquimbo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones pertinentes para revertir esta mala decisión, y a apoyar aquellas adoptadas por el actual Consejo Regional en orden a conseguir este objetivo.



Firman esta Declaración Ex Intendentes, Ex Consejeros Regionales y Actuales Consejeros Regionales.

Renán Fuentealba Moena (ex Intendente), Ricardo Cifuentes Lillo (ex Intendente), Hanne Utreras Peyrin (ex Intendente), Agapito Santander Marín (ex Consejero Regional), Fernando Joo Silva (ex Consejero Regional), Raúl Godoy Barraza (ex Consejero Regional), Osciel Velásquez Hernández (ex Consejero Regional), Gladys Barraza Astudillo (ex Consejero Regional), José Montoya Ángel (ex Consejero Regional), Lidia Zapata Pasten (Consejera Regional), Fernando Ortiz Barraza (ex Consejero Regional), Angela Rojas (Consejero Regional), Pedro Quico Urbina (ex Consejero Regional), Denis Cortes (ex Consejero Regional), Carlos Galleguillos (Consejero Regional), Lombardo Toledo (Consejero Regional), Pablo Muñoz (ex Consejero Regional), Jose Fernandez (ex Consejero Regional), Miguel Angel Rebolledo (ex Consejero Regional), Hernan Flores Cortes (ex Consejero Regional)