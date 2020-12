Fiebre en las redes: Cáceres atacó, lo trataron de mentiroso y en el medio, un debate nacional clave

"¿Por que el juez no quiere ver unas fotos?", tituló el diputado nacional Eduardo Cáceres un posteo en Facebook de capturas de una conversación privada con la militante provida Paola Miers. El legislador, denunciado por violencia de género, mediante su publicación pone en tela de juicio la actuación del juez del Cuarto Juzgado Correccional, Federico Rodríguez, en la causa que lo tiene procesado por haber golpeado a la vicepresidenta del PRO, Gimena Martinazzo. Cáceres publicó chats mantenidos con Miers, quien además de abogada tiene un centro de estética. Con las capturas buscó demostrar que las lesiones de Martinazzo fueron producto de un tratamiento estético. A las horas, Miers salió a las canchas y dijo que las conversaciones fueron "manipuladas" por Cáceres, a los minutos Martinazzo reposteó la publicación de Miers y aseguró que el diputado está "fabricando falsas pruebas".

Poco habló Cáceres en los medios tras haber sido denunciado por Martinazzo el pasado 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eligió las redes sociales para comunicarse con la sociedad. Primero un video, después otro video pidiendo que le quiten los fueros, posteriormente un posteo titulado "La verdad sé que llegará" y finalmente, el 17 de diciembre, publicó en su cuenta de Facebook una serie de capturas de pantalla de una conversación privada con Miers.

"La denunciante acusó hechos de violencia un lunes e hizo la denuncia un miércoles, dijo que el martes no pudo hacer la denuncia por no poder salir de su casa. Sin embargo, me escribió una esteticista (print del mensaje que acompaño) y luego me llamó contándome que la denunciante estaba mintiendo en los medios ya que tenía fotos de ella sin lesiones en su cuerpo del día martes (el día que la denunciante supuestamente no salió de su casa), ocasión en que le hizo tratamientos estéticos en su cara y cuerpo. Y que estaba dispuesta a declarar ante la justicia", escribió el diputado Cáceres en sus redes. El legislador arremetió contra el juez Rodríguez por no considerar falso el testimonio de Miers en la Justicia, donde desmintió la versión que hasta el día de hoy Cáceres mantiene firme. Finalmente, anticipó que apelará y se mostró sorprendido por la rapidez con la que actuó la Justicia para procesarlo.

Indignada, la abogada Paola Miers hizo una publicación en Facebook. El objetivo: responderle a Cáceres. En diálogo con Tiempo de San Juan dijo que las charlas fueron manipuladas por Cáceres. "Yo le hablé del aborto, él me hablaba de Martinazzo. Cuando dije pruebas, me refería a pruebas y documentación con la cual podría haber sustentado su discurso en el Congreso durante el debate del aborto legal. Me da pena, fui a testificar y mostré mi celular. La única conversación que tuvimos fue por el tema aborto, uno trata de hacer lobby, ayudar para que vote en contra", detalló la mujer, quien desde hace años viene militando en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Previo a la media sanción al proyecto que legisla el aborto legal, Miers intentaba establecer vínculos con diputados para que voten en contra de la normativa. Justamente le ofrecía apoyo logístico a Cáceres para que pudiera votar aunque estuviera de licencia por la denuncia judicial que lo tiene procesado.

Esta fiebre de capturas, chats y discursos en Facebook terminó con Martinazzo reposteando la publicación de Miers. Acompañó la acción con unas pocas palabras: "El dip. Cáceres está fabricando pruebas falsas para tratar de defenderse. #Justicia".

El 16 de diciembre el juez Rodríguez procesó a Cáceres por lesiones leves agravadas por el vínculo, ya que el diputado y la dirigente de PRO eran pareja al momento de los hechos. El 25 de noviembre comenzó la instrucción que concluyó con el primer dictamen. En el medio, la denunciante dio a conocer su versión de los hechos y el señalado fue sometido al desafuero, aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación. Martinazzo aseguró haber sido víctima de violencia de género y presentó un buen número de pruebas en contra de Cáceres, entre ellas, las capturas de los mensajes de texto que recibía de su parte. Con esas imágenes, el informe psicológico de ambos implicados y las pericias del médico legista, el juez reunió la información necesaria para tomar una decisión: el procesamiento.

El PRO nacional emitió dos comunicados sobre el tema. Primero, informando la suspensión de Cáceres y el otro, atando la causa a lo que decida la Justicia. Después, no hubo novedades.