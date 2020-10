Una por una, todas las medidas del Acuerdo San Juan

1-San Juan Trabaja

El desempleo en la provincia ha subido del 3.5 al 6,5 en el último trimestre. Esta cifra que era esperable como impacto económico de la pandemia. En las mesas del ASJ se coincidió con que el concepto clave es “empleabilidad”, entendida como mejora de las condiciones individuales para lograr y sostener empleo de calidad.

Este próximo miércoles 14 de octubre estará operativo el Programa San Juan Trabaja, que incluye dos acciones centrales: la puesta en marcha de un sistema que vinculará oferta y demanda de empleo, y un Programa de Formación. Esta medida está dirigida a personas mayores de 18 años que se encuentren desocupadas y en busca de empleo.

Participarán todos aquellos que no estén comprendidos en otras iniciativas sociales, quienes accederán a una asignación económica con obligación laboral durante seis meses. Estamos fortaleciendo la cultura del trabajo. El objetivo es que los beneficiarios se formen mientras desarrollan un trabajo concreto en una empresa.

2-Instituto de innovación educativa

Paralelamente, se dispuso crear el Instituto de Innovación educativa para repensar la educación orientándola al trabajo y de cara al nuevo siglo. Este espacio fomentará y articulará la cooperación a nivel local, entre instituciones educativas, sectores empresariales, sindicales y organizaciones gubernamentales con el objetivo de articular la educación con el trabajo. Tendrá como objetivo central el estudio y la modificación de las currícula vinculándolas a la matriz productiva provincial.



3- Compre Local – Social

El Estado debe contribuir a fortalecer la economía local promoviendo y preservando el interés de los sanjuaninos. Es por ello que se decidió enviar a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que establece un sistema de preferencias en las contrataciones del Estado Provincial.

Se busca con esto beneficiar a empresas locales industriales, comerciales, de servicios, constructoras, cooperativas y productores de la economía social, que cuenten con establecimientos en la Provincia y contraten mano de obra sanjuanina. El mecanismo prevé una ponderación de entre el 3% y hasta el 9% en favor de los oferentes locales.

Es un buen momento también para que los empresarios promuevan dos cuestiones muy importantes: fortalecer la integración de sus cadenas de valor con insumos y servicios locales; e identificar aquellos rubros que no tienen oferta local. Se pierden recursos que se van a otras jurisdicciones por que el mercado local no tiene una propuesta. Idéntica reflexión para profesionales y técnicos locales. Diariamente se sacan 150 permisos de ingreso para técnicos desde otras provincias para prestar servicios en San Juan.

Hay una demanda del mercado sanjuanino que no encuentra respuesta local, y en esos rubros hay que trabajar.

4-Carpeta Crediticia Única

El financiamiento de la inversión privada ha sido siempre un eje del gobierno de Uñac. Se puso a disposición de inversores locales más de 4.000 millones en créditos en los últimos 4 años. No obstante, surgió del debate que en ocasiones resulta dificultoso el acceso al crédito.

Es por ello que se rediseñarán las áreas vinculadas al crédito, coordinando y promoviendo un mejor funcionamiento de las herramientas que desarrollan la Agencia Calidad San Juan, Fiduciaria San Juan, Garantía San Juan, Agencia de Inversiones y el C.F.I con la finalidad de orientar y facilitar el acceso al crédito.

En este marco se acordó que el sector financiero que el Gobierno desarrolle una “Carpeta Crediticia Única”, que permitirá simplificar el acceso al crédito en los Bancos locales, promoviendo una mayor inclusión financiera. Paralelamente estamos lanzando líneas de crédito para inversión, capital de trabajo y consumo en acuerdo con el Banco San Juan como agente financiero y las demás entidades bancarias, como apoyo a la reactivación económica.

5-Reconversión energética de sistemas de riego

En las mesas de diálogo se puso de manifiestó la preocupación de los sanjuaninos por el uso racional del agua y la necesidad de ir reconvirtiendo los procesos productivos con energías sustentables o limpias. Se analizará el planteo y hay una respuesta: se definió una línea de crédito especial para el agro y la ganadería relacionados con el cambio de la matriz energética.

Se pondrá a disposición de los productores un crédito de hasta $3.000.000, a 36 meses de plazo con 6 de gracia a una tasa del 9.9% nominal anual, destinada a reconversión energética de los sistemas de riego y extracción de agua subterránea.

6-Canasta de Inversiones

Se acordó la necesidad de desarrollar un plan destinado a incentivar la inversión del ahorro de los sanjuaninos en nuestra provincia y, para ello, hemos diseñado algunas alternativas, a modo de canasta de inversiones. En primer lugar, se va a proponer invertir en la construcción privada de viviendas con financiamiento preferencial, canalizando el ahorro privado a la construcción, actividad que tiene un gran efecto multiplicador.

Los sanjuaninos podrán invertir en la construcción de viviendas en función de sus capacidades de ahorro. Además, las asociaciones civiles, profesionales y gremios, podrán desarrollar con el apoyo del Estado provincial proyectos urbanísticos de viviendas. También lanzamos el Plan 20% Estado - 80% Privado, y la venta de terrenos urbanizados para primera vivienda.

Como otra alternativa de inversión, hemos dispuesto en el marco del Plan Provincial de Eficiencia Energética, canalizar pequeños, medianos y grandes inversores hacia el desarrollo de las energías renovables y proyectos vinculados con el cambio de la matriz energética en San Juan. A modo de ejemplo un Fideicomiso Financiero para inversión en energía solar con un mínimo de 20 mil pesos ofrecería un rendimiento en dólares de 3% anual. Esta propuesta está pensada para minoristas (particulares y empresas) o Instituciones como seguros o cajas profesionales, con un periodo de inversión de 12 años.

En el corto plazo el Cannabis Medicinal también ofrecerá posibilidades de inversión, ya que hay instrumentos financieros que permitirán canalizar el ahorro de los sanjuaninos a este prometedor sector.

7-Regalías Mineras

Del Acuerdo surge claramente que los recursos provenientes de la minería deben canalizarse de manera tal que impacten en el desarrollo económico y social de todos los sanjuaninos, en particular de aquéllos que habitan en las zonas de producción minera.

Hemos acordado con los Intendentes de los departamentos mineros impulsar una reforma a la Ley de Regalías Mineras y del decreto que regula su destino.

Al respecto, se enviará el proyecto de modificación de la Ley a la Legislatura Provincial, disponiendo que los recursos mineros asignados a los Municipios deberán destinarse exclusivamente a la realización de proyectos estratégicos vinculados a la infraestructura, al desarrollo productivo, industrial, turístico y a la construcción de viviendas, prohibiendo en todos los casos el destino a gastos corrientes.

Asimismo, el 10% de los recursos asignados al Ministerio de Minería, serán destinados al Sistema Provincial de Innovación y desarrollo de la economía del conocimiento, que es el camino para fortalecer la competitividad de las empresas locales.

En conclusión, las regalías mineras serán redirigidas con un sentido estratégico, para que sean el soporte de un desarrollo sostenible de todos los sanjuaninos.

En la misma línea y a propuesta de las mesas instrumentaremos una política de incentivo a las inversiones mineras permitiendo que los Proyecto Mineros inviertan en infraestructura vial y energética a cuenta de regalías.

8-Simplificación Administrativa: Habilitaciones

Sumado a todo lo ya anunciado y fruto del diálogo, se avanzará hacia redefiniciones en el Estado en búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia administrativa. A partir del día de la fecha las habilitaciones comerciales, industriales y profesionales que expida la Provincia tendrán una vigencia de tres años con controles pertinentes.

Los intendentes se comprometieron a acompañar esta medida que tiene por objeto hacerle las cosas más simples a quienes desarrollan una actividad económica y generan riqueza y empleo. Paralelamente hemos desarrollado el Portal Habilitaciones San Juan, como primera etapa de una ventanilla que permitirá tramitar en forma rápida todas las habilitaciones provinciales y municipales.

9-Conectividad: San Juan Conectada

La pandemia puso en evidencia el rol clave de la tecnología para sostener la nueva normalidad, hay una fuerte demanda y la conectividad se instala como un derecho, para todos y en todo lugar.

Hemos acordado destinar en forma conjunta con el Gobierno Nacional a través de ARSAT tres mil millones de pesos que permitirá alcanzar en los próximos tres años una red de fibra óptica multipropósito de más 2500 km. El 1 de noviembre iniciamos las tareas para incorporar 990 Km de nuevo tendido de Fibra Óptica. Cubrirá en la primera fase, 2021-2022 los departamentos de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil.

La Fase 2 de este programa, 2022-2023, cubrirá la demanda de los departamentos de Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio, San Martín, Angaco, Albardón, Ullum, Zonda, Pocito y Sarmiento. En el Gran San Juan, también se aumentará significativamente la infraestructura de fibra óptica multipropósito, y paralelamente impulsaremos en todo el territorio provincial, el desarrollo de los operadores privados para el servicio de internet y datos móviles, como complemento de este proyecto.

10-Red Tulum

Es necesario optimizar la conectividad digital, como avanzar en mejoras a la conectividad terrestre. Por eso, se decidió sumar los aportes de las mesas del acuerdo en el diseño de la Red Tulum, teniendo como meta mejorar los estándares del transporte público. A partir de 2021 redefinimos el esquema de conectividad en todo el territorio provincial, con más y mejores recorridos, incrementando líneas, con un parque automotor moderno y completamente renovado al 2022.

Sectores periurbanos, como por ejemplo el barrio Valle Grande, en Rawson; o Alto de Sierra, en Santa Lucía; tendrán una mejor frecuencia de servicio y un menor tiempo de viaje. Con Red Tulum, distintas localidades contarán con un servicio urbano de transporte destinado a fortalecer la conectividad interna en cada departamento.

A partir de ahora, el transporte público funcionará bajo un concepto de red, integrando destinos en un sistema único, garantizando una movilidad eficiente que impacte en la calidad de vida de cada sanjuanina y sanjuanino. En el día de hoy Uñac firmó el decreto de adjudicación de los nuevos recorridos que iniciará su implementación en el mes de enero del próximo año.

11- Polo Científico – Tecnológico

Se trabajará en el diseño e implementación de un Polo Científico y Tecnológico Provincial, que se encargará de coordinar acciones públicas, privadas, académicas y científicas para estimular la creación y radicación de empresas de base tecnológica y del conocimiento. Para dar solo un ejemplo de esto quiero repasar las características de lo que será el…

12-Centro de Diagnóstico de Alta Complejidad e Investigación

Se decidió avanzar con la implementación de un Centro de Alta Complejidad en las instalaciones del Hospital Español con una inversión edilicia de más de 90 millones que tiene un 30% de avance y cerca de 150 millones en equipamiento. Para ello se firmó un convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y con la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN),

Para tomar dimensión: semanalmente hasta 30 pacientes sanjuaninos deben trasladarse a otras provincias para realizarse el estudio para la detección de actividad tumoral mediante la utilización del PET-CT. Lo mismo pasa con el área Medicina Genética, para los estudios de patologías asociadas a alteraciones del ADN que hasta hoy deben realizarse fuera del país.

Con el establecimiento de un laboratorio de medicina genómica, en nuestra provincia podrán realizarse 2000 estudios genéticos anuales para diagnóstico de cáncer y 3000 por año para enfermedades de origen neurológico, con un 30% del costo que hoy tienen en el exterior del país. Esos son solo dos ejemplos de lo que significará el Polo Tecnológico, vinculado en este caso a la medicina, y su impacto en la vida de los sanjuaninos.

13-Turismo

El sector turístico y cultural es uno de los más castigados por la pandemia. En virtud de esta realidad hemos diseñado el Plan Provincial de Reactivación Turística y Cultural que incluye, en primer lugar, un Programa de reducción impositiva destinado a prestadores de servicios turísticos en todas sus modalidades, transporte, salones y espacios de eventos, gestores y trabajadores culturales independientes, academias e institutos de danza.

A esta iniciativa se suma el Programa de Créditos San Juan Activa por el cual se pondrá a disposición del sector $200 millones con una tasa de interés anual del 9,9 % y un período de gracia de seis meses.

Otra iniciativa que se llevará adelante es el programa de pre compra “Conociendo San Juan” por el que se invertirá $20 millones en servicios turísticos locales para garantizar a los prestadores turísticos un “ingreso adelantado” por paquetes que utilizaremos cundo se normalice la actividad turística. El turismo es un eje de nuestro desarrollo y desde el ASJ se tomarán las medidas para sostenerlo: en el presente y futuro de San Juan está el turismo.

14-Derechos Humanos y paridad de Géneros

Los derechos humanos son uno de los ejes transversales del acuerdo. Por ello, se pondrá en funcionamiento una “Mesa Provincial de Derechos Humanos”, integrada por el Ministerio de Gobierno, con representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del INADI y la Defensoría del Pueblo.

Paralelamente se ha enviado el proyecto de Ley de Paridad de Géneros y participación equitativa para todos los cargos electivos, legislativos, tanto en el orden provincial como municipal. Este proyecto de Ley implica además una obligada modificación del Código Electoral Provincial y de la Ley de Estatutos de Partidos Políticos.

Cuando las condiciones para el acceso no son equitativas deben introducirse políticas que mitiguen la distorsión. Asimismo, teniendo en miras el aumento de situaciones de violencia de género suscitadas en el marco del aislamiento, en conjunto con el Poder Judicial se pondrá en funcionamiento en el mes de Noviembre el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género, a fin de brindar una atención y contención integral de la víctima de violencia de género.

15- Patrimonio de los clubes y reconocimiento al mérito

El Acuerdo ha ratificado la vinculación del deporte con la calidad de vida, los hábitos saludables y la integración social. Y en esta lógica, los clubes son de vital importancia. Se elevará a la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley para proteger el patrimonio de clubes sociales y deportivos de embargos y ejecuciones.

Paralelamente se instrumentará una pensión para campeones olímpicos y campeones mundiales en reconocimiento a sus logros deportivos y a la representación que oportunamente hicieron de nuestro deporte a nivel internacional. Podrán acceder todos aquellos que por su situación requieran de este tipo de asistencia, por lo que recibirán una pensión no contributiva de carácter personal intransferible y vitalicia.

Asimismo, se ha presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley para establecer un régimen especial de aportes voluntarios al sistema de Seguridad Social para deportistas argentinos federados y no federados, brindándoles de esta manera la posibilidad de contar a futuro con un beneficio jubilatorio.

16- Prevención, para más seguridad

Otra de las conclusiones del ASJ es la necesidad de garantizar la seguridad, poniendo el acento en la prevención del delito. Hubo consenso sobre la efectividad de la tecnología a la hora de combatir la inseguridad y sobre la centralidad que ha adoptado el CISEM 911 en nuestra política de seguridad pública.

Se dispuso la adquisición inmediata de 176 nuevas cámaras, que serán dispuestas en los próximos 90 días en puntos estratégicos de los 19 departamentos según la información relevada en el Mapa del Delito. Se acordó con los municipios que incorporen cámaras y se integren al sistema provincial de video vigilancia como una forma de sumar esfuerzos.

Se incorporaron 200 nuevos policías incorporados, 40 nuevos patrulleros, 45 motos, casillas rodantes, camionetas y camiones para rescates y emergencias en altura. La seguridad está en la agenda del Gobierno y seguiremos trabajando haciendo foco en la prevención.

17- Impuestos y costo energético

Se comenzarán a revisar las normas tributarias de la provincia, impuestos y tasas municipales inclusive, como respuesta, también, al debate de las mesas de trabajo del acuerdo.

En virtud del trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda, los Municipios y el EPRE, se va a reducir sustancialmente el impacto impositivo en la boleta del servicio eléctrico. Concretamente se eliminará el Adicional Lote hogar y se reducirán los Ingresos Brutos, la Interconexión de 500 kV y el Fondo PIEDE. Además, se reducirá la tasa de alumbrado público y uso de espacio aéreo a un único cargo municipal. Todas estas medidas implicarán una disminución que variará según el Municipio y que podrá llegar en algunos casos al 30% menos de la factura tanto para usuarios residentes como del sector productivo.

Este anuncio entra en vigencia a partir del mes de octubre e impactará en la factura del mes de diciembre. En el mismo sentido, se envió una ley que disminuye la presión impositiva a partir del mes de noviembre y que aliviará la actividad privada como por ejemplo la exención en el impuesto a los sellos para la constitución de sociedades, aumentos de capital, entre otros. También alicuota cero en Ingresos Brutos para las actividades relacionadas con el turismo. Un ejemplo concreto: radicar una empresa que antes costaba 100 mil pesos a partir de hoy costara cero pesos.

18-Mejor acceso a la información

En esta instancia se coincidió en la necesidad de seguir trabajando desde el Estado para que el ciudadano común acceda en forma más rápida y simple a la información de interés público. La provincia ha dispuesto mecanismos como el Portal de Presupuesto Ciudadano, Portales estadísticos de responsabilidad fiscal y de recaudación, y el portal de datos abiertos, para acceso a la ciudadanía.

Se está trabajando en la implementación del portal de compras públicas, facilitador de acceso on line a los procesos de contrataciones del Estado. Para completar nuestra política de acceso a la información pública y transparencia enviaremos un proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Derecho de Acceso a la Información Pública.

19- Mis Segundos Mil Días

La política provincial de protección de la gestación y de la niñez ha sido ponderada tanto en el ASJ como a nivel Nacional. Es evidente en las estadísticas de materno infancia la efectividad del Programa Mis Primeros 1000 Días, cuyo objetivo es justamente fortalecer el crecimiento y desarrollo de los niños.

Hasta hoy 17.500 embarazas y 16.700 niños han sido contenidos por este programa con significativo impacto. Para fortalecer el sentido de esta política, se dispuso la ampliación del programa a una segunda fase a la que denominaremos Mis Segundos Mil Días.

Hay compromiso estatal de desplegar una serie de acciones cuya finalidad es sostener y garantizar el estado nutricional, la estimulación y la prevención sanitaria, brindando acompañamiento a las familias en temas de crianza, hábitos saludables y detección precoz de patologías que puedan afectar el desarrollo infantil.

De esta manera a partir del 2021 el Estado acompañará al niño y su entorno familiar desde la concepción y hasta sus 4 años dejándolo incorporado al sistema educativo formal.

20- Inversión pública

En el marco de estos anuncios se hizo una mención general a la inversión pública que está prevista en el corto plazo y que está pensada como gran dinamizador de la economía provincial. En general se volcará en la provincia en el corto plazo 10.000 millones en Vivienda; 3.000 en obras de Saneamiento; 10.000 en la construcción de rutas y accesos y más de 11.000 en Obras de Arquitectura.

21-Comité permanente

Una de las mesas planteó la continuidad de este espacio de diálogo y consenso para la toma de decisiones. Es, por ello, que el gobernador en el día de la fecha el decreto acuerdo N°60/20 que dispone la creación de un Comité Permanente del ASJ que estará integrado por un representante de cada sector. Este comité tendrá como función el seguimiento y monitoreo de las acciones que se implementen, y tendrá su primera reunión en 30 días.

22- Agenda Legislativa del Acuerdo SJ

A este conjunto de anuncios se sumará una Agenda Legislativa del Acuerdo San Juan y que será puesta a consideración de los legisladores provinciales y nacionales según corresponda. Algunas de las principales temáticas que tendrán pronto tratamiento legislativo están ligadas al Ordenamiento Territorial y uso del suelo, Estímulo de la Economía del Conocimiento y la innovación, Mecenazgo Cultural y Gestión integral del recurso hídrico.