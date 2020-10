Los programas de lotes de Angaco, una bomba que Maza Pezzé intenta desactivar

Un mes después de asumir el intendente de Angaco, Carlos Maza Pezzé, decidió suspender la venta de lotes de los programas. Es que según dijo no tienen terrenos para dar respuesta a la demanda de "Mi lugar en el mundo" y "Techo Seguro". Ahora se le suman otros capítulos a esta bomba que está lejos de ser desactivada. "Hay 17 expropiaciones iniciadas y ninguna terminada, nadie tiene escritura y la gente nos pide la devolución de la plata", retrató el jefe comunal.

“Techo Seguro” y “Mi lugar en el mundo” eran dos programas flexibles de compra de terrenos por metro cuadrado, que gestó y lanzó el ex intendente José Castro. No tenían una cuota determinada, los inscriptos iban abonando mensualmente lo que podían e iban acumulando metros. Justamente los pocos requisitos –que no establecen ni siquiera la necesidad de cobrar un sueldo mínimo- fueron los que generaron una avalancha de consultas. Más de 1.000 personas se interesaron en ambas propuestas. De ese total, solo 102 están construyendo o al menos culminaron de abonar los lotes.

El resto es un universo muy heterogéneo. Hay quienes pagaron una cuota y no volvieron más; otros cumplen con un pago mensual desde que arrancaron con el contrato y otros, decidieron golpear la puerta de la municipalidad para darle de baja al contrato y pedir la devolución del dinero. "Estamos respondiendo a cada uno de los pedidos de devolución del dinero, que cada vez son más porque la gente no confía", indicó Maza Pezzé.

En cuanto a las expropiaciones, el intendente indicó que son 17 los lotes cuyas expropiaciones arrancaron pero que jamás fueron finalizadas. El lote que más llamó la atención fue uno cuyo trámite arrancó y se encuentra vecino a la planta potabilizadora de Angaco. "De esos predios vamos a ver cuáles son los más viables para darle respuesta a la gente que haya terminado de pagar o esté cerca", explicó.

Lo otro que están por regularizar son las escrituras de los 102 propietarios que ya empezaron a construir en Las Tapias o en la villa cabecera. Los dueños no tienen las escrituras todavía pero calculan que en diciembre estarán todas porque los trámites comenzaron hace un par de meses.

"Estos dos programas representan un gasto grande todos los meses. Entre devoluciones de dinero, trámites y abogados que hacen consultorías se nos va una gran cantidad de dinero", concluyó Maza Pezzé.