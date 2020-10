Cafiero sobre el banderazo: "La marcha estuvo fogoneada por la oposición"

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, se refirió a las marchas contra el Gobierno de Alberto Fernández que se dieron en todo el país y fue tajante. “Creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia. Pero también es parte de la democracia aceptar la diversidad, estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son todo el pueblo, no son toda Argentina. La Argentina entiende que hay una pandemia de la que hay que cuidarse y cuida a su familia”, dijo en Radio Continental.

Asimismo, detalló que la manifestación del lunes “estuvo fogoneada por la oposición, por los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, ellos mismos se han exhibido en redes sociales a partir de eso” y añadió: “no aceptan que perdieron las elecciones hace menos de un año”

“El 17 de octubre, se cumplen 75 años de la creación de nuestro partido, y nosotros dentro del partido, no estamos propiciando ningún tipo de marcha, sino una una movilización virtual, donde el presidente de un discurso para los militantes”. “Somos nosotros - resaltó- los que reconstituimos un sistema de salud que estaba totalmente destruido, realmente tenemos que tener bien presente el esfuerzo de los trabajadores de la salud para salvar vidas diariamente. Y en ese sentido, la política no puede mostrar otro mensaje”.

Con respecto a la oposición, Cafiero remarcó: “exigen que Alberto se pelee con Cristina y se separen, pero eso no va a pasar. Porque los argentinos y argentinas nos votaron para que cambiemos la realidad de nuestro país, no para que nos peleemos.”

“El ex presidente no acepta que el Frente de Todos se haya unido en la diversidad para derrotarlo. No lo acepta, tiene una negación de la realidad. Tiene una negación de muchas cosas”, sentenció el jefe de Gabinete en declaraciones radiales y amplió en referencia a las afirmaciones de Mauricio Macri: “la lectura que realiza de lo que sucedió el año pasado, es totalmente ridícula. No hace ni una sola autocrítica del desastre que fue su gobierno. Le echa la culpa a otros”