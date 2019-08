Es una modificación que se viene digiriendo desde hace tiempo puertas adentro del Ministerio de Gobierno. Pero la decisión está tomada: cambiarán por ley el régimen disciplinario de la Policía de San Juan, que se puso en vigencia durante la Dictadura Militar. Desde hace más de 40 años no ha sufrido modificaciones. Una vez definida la forma en la que se aplicarán las sanciones, se enviará el proyecto de ley a la Cámara de Diputados.

El régimen disciplinario no sólo estipula las sanciones que se le aplican a los uniformados en caso de faltas de conducta sino también regula el régimen de las seccionales policiales, que han cambiado sustancialmente desde ese momento hasta la actualidad. No sólo creció en número la cantidad de dependencias si no que también se modificó la importancia de cada una de ellas. La otra gran falencia del régimen disciplinario es que no tiene en cuenta al 911, que cada vez tiene más importancia dentro de la estructura de seguridad de la provincia.

En cuanto a las sanciones, el objetivo es que se apliquen como en el ámbito privado. Adaptar el sistema de apercibimientos, suspensiones y despidos al ámbito estatal. El régimen disciplinario actual estipula que cuando un uniformado comete una falta leve cumple con un arresto en la misma seccional en la que trabaja. Históricamente, los policías sancionados tenían permiso para ir a comer con sus familias y nunca compartían calabozo con los detenidos sino que se paseaban dentro de la comisaría. Esto va a cambiar según aseguraron fuentes del Ministerio de Gobierno.

En materia de políticas de seguridad y de control policial, hubo un adelanto con la creación de la Subsecretaria de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, a cargo de civiles que en base a denuncias investigan el accionar de los uniformados.

Para que se ponga en vigencia el nuevo régimen disciplinario de la Policía de San Juan, los legisladores lo tendrán que aprobar. Una vez que el proyecto obtenga el visto bueno de los diputados, deberá ser promulgado por el gobernador Sergio Uñac.