¿Por Agua Negra?: otra vez postergan el Comité de Integración con Chile

Se iba a hacer en mayo y luego se reprogramó para el 27 y 28 de agosto. Ahora, el Gobierno de San Juan que debe convocar al Comité de Integración Paso Internacional de Agua Negra lo volvió a posponer para después de las elecciones nacionales, con vistas a la primera quincena de noviembre. La reprogramación se da en momentos en que está en el tapete la falta de apoyo político para el proyecto del túnel de Agua Negra y cayó por sorpresa en Chile, según reflejaron medios trasandinos.

La directora de Relaciones Institucionales, Elena Peletier, confirmó a Tiempo de San Juan que el cónclave binacional se pospuso para noviembre, “por cuestiones de agenda”. La funcionaria dijo que fue para que todos pudieran llegar, y que la decisión responde a que hay una logística muy importante en juego para que sesionen en la provincia alrededor de 500 personas.

La última reunión del Comité de Integración se hizo en mayo de 2018 en La Serena.

Si bien el Comité de Integración Paso Internacional de Agua Negra, que se reúne todos los años y se va alternando la convocatoria entre Coquimbo y San Juan, es ahora un organismo técnico, nació hace más de una década con el detonante de concretar el túnel binacional y funciona como escenario para motorizar políticamente el proyecto. En su seno deliberan los principales actores de los gobiernos a uno y otro lado de la cordillera y de allí se sacan conclusiones para avanzar en los problemas comunes, a través del trabajo de 28 comisiones. Entre los temas que se debaten están los productivos, los de turismo y cultura, últimamente se ha hecho énfasis en los judiciales y en los de defensa al consumidor además de los referentes a universidades y los asuntos fronterizos siempre están vigentes. Allí también, en la comisión de asuntos viales, se tocan temas relacionados con el corredor bioceánico central que tiene como pieza estratégica el túnel de Agua Negra, en lo que respecta a la Ruta 150 por ejemplo.

Voces chilenas

Que se haya pospuesto el Comité generó varias lecturas en Coquimbo. El consejero regional por Elqui, Marcelo Castagneto, opinó que la decisión podría responder a la búsqueda de mejores condiciones políticas que reimpulsen el proyecto, según publicó el diario El Día: “Esto se venía postergando hace tiempo. El Comité se iba a desarrollar en mayo, pero en vista de las elecciones primarias que se realizaron la semana pasada esto se postergó por el gobierno argentino. Finalmente, el Gobierno de San Juan decidió postergarlo para después de las elecciones del 27 de octubre”, dijo, calificando la decisión de “inesperada”.

Por su parte, en el mismo medio, el miembro de la Comisión de Cooperación Internacional, Alberto Gallardo, opinó que la postergación en ningún caso significa una suspensión de la actividad. “El Paso de Agua Negra y del Corredor Bioceánico es un tema que viene tratándose desde hace muchos años. Por lo tanto, el trabajo no se suspende por ningún motivo”, aseguró. Gallardo añadió que esto tampoco significa que se afectará algún tipo de compromiso asumido y analizó que “creo que se posterga porque hubo un resultado político que fue bastante inesperado y va a ser un proceso de sesenta días con mucha campaña política. Creo que por ese lado es bueno que se haya postergado para no interferir en una campaña que será muy dura”

La reunión del Comité en 2017 tuvo como sede el Teatro del Bicentenario.

En la misma línea se manifestó Castagneto: “Siempre he pensado que este enfriamiento del proceso que estamos siguiendo de forma normal al Corredor Bioceánico y el Túnel, es un tema muy relevante y las condiciones políticas de seguir trabajando en ese tema ahora son bastante difíciles. Creo que también fue un tema a considerar por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, de manera que esto se decante y ellos esperan que venga un nuevo presidente de una nueva línea política y con una mirada distinta a la que está tomando el presidente Macri, para poder reimpulsar el proyecto del túnel de Agua Negra y presionar al gobierno chileno e ir avanzando en este proyecto del túnel que es una parte del corredor bioceánico”. En el caso de Chile, el consejero por Elqui indicó que no hay consenso sobre continuar con el proyecto. “En Chile no todos están de acuerdo con ese proyecto. En San Juan, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe están muy esperanzados en que este proyecto se concrete, pero acá en la región hay varias voces disidentes y esto fue ratificado por un informe que emanó del Ministerio de Obras Públicas lo que ha traído un impacto muy importante”.

Luces y sombras sobre el túnel

Esta dilación en el Comité de Integración se da a la par de la postergación de la convocatoria a la reunión de EBITAN que es el ente binacional que entiende en el tema del túnel específicamente. Este año le toca al Gobierno Nacional de Chile, más precisamente al Ministerio de Transporte y su titular Guillermo Dietrich, convocar a la cita que reúne a argentinos y chilenos, en sus expresiones nacionales y jurisdiccionales (provincias argentinas y regiones chilenas). El meeting se viene retrasando en la misma medida que se ha venido enfriando el interés de las gestiones de Mauricio Macri y de Sebastián Piñera por la obra.

Días atrás, el ministro de Infraestructura local, Julio Ortíz Andino, se reunió con los funcionarios de Dietrich que integran EBITAN y logró un compromiso de que sea convocado para septiembre, mientras analizan un informe lapidario de Obras de Chile y un contrainforme de San Juan rebatiendo argumentos chilenos.