Alberto chicaneó a Macri por algo insólito en la Rosada

Los primeros días suelen ser complicados, pero uno nunca se espera que en la Casa Rosada tengan que pasar por problemas que son muy fáciles de solucionar. Muchos menos en la oficina del máximo mandatario del país Alberto Fernández, quien el pasado martes asumió como presidente de la Nación. Este miércoles por la mañana, el funcionario se quejó del mal funcionamiento del aire acondicionado y afirmó que es "insufrible" el calor que se siente allí.

No se si el (ex) presidente venía a trabajar o como hacían para trabajar acá, porque el aire acondicionado no funciona y es insufrible" apuntó el presidente recién asumido contra el ex mandatario Mauricio Macri, frente a los periodistas acreditados en la Rosada.

Alberto hizo estas declaraciones previo a recibir al presidente de Cuba, Miguel Ángel Canel, a quien se vio obligado a recibir en el salón Eva Perón por la falta de refrigeración en su lugar de trabajo.

Luego empredi su viaje en helicoptero rumbo a la ciudad de La Plata, donde presencia la ceremonia de asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires.