Violento y celoso: intentó asfixiar a su ex y cacheteó a su hijastra de 7 años

En un momento Zabaleta tomó el celular de la mujer y comenzó a reclamarle situaciones por celos. La víctima le dijo que se vaya de su casa, esto hizo enojar al violento que le dio un puntapié. La tomó del cuello con ambas manos, la forcejeó y le mordió la mano derecha.

No contento, el agresor volvió unos días después a la casa de su ex pareja. Intentó entrar y la víctima no lo dejó. Es por eso que al tener la oportunidad agredió a la pequeña hija de tan solo 7 años de la mujer, ya que la nena no lo quiso saludar. Le dio una cachetada en la cabeza.

En la mañana de este jueves 9 de marzo, Zabaleta se enfrentó a la justicia y fue condenado a seis meses de prisión condicional. El delito es lesiones leves agravadas por prejuicio de la menor y violencia en contexto de género.