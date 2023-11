Video: pese a la condena al inspector por hacer mal su trabajo, el padre de la víctima rompió en llanto

A nivel judicial concluyó la causa por la explosión en Trinidad. El único imputado por este hecho, Mauricio Ojeda, recibió la condena de dos años de prisión condicional por homicidio culposo, es decir que seguirá en libertad. Pero los que no cerrarán nunca la herida por esta tragedia son los familiares de Melina Romero, víctima de esta explosión. El padre a la salida de la audiencia rompió en llanto y dijo unas fuertes palabras.

El padre tras fundirse en un abrazo con una familiar se acercó a los periodistas y en medio de todo su dolor dijo: “No puedo hablar, pero estoy conforme. Que una persona sea castigada de esta manera no me sirve, yo quiero a mi hija y no la tengo. Considero que se puedo haber evitado, claro que sí, y estoy seguro que no es el único caso”.

WhatsApp Image 2023-11-16 at 11.40.02.jpeg

Mirá todo su descargo en el siguiente video:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCztgq-KO03w%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Tal como adelantó Tiempo de San Juan el jueves 9 de noviembre, el inspector de gas Mauricio Ojeda llegó a lo que se estaba diciendo en los pasillos de tribunales, arregló ir a juicio abreviado. Cuando el juez de Garantías, Gabriel Meglioli, se aseguraba que Ojeda estaba de acuerdo con este acuerdo, el imputado dijo: “Reconozco mi responsabilidad. Destaco el trabajo de fiscalía. No quise hacer eso, me disculpo con su familia. No es escusa, pero estábamos desbordados de trabajo”.

WhatsApp Image 2023-11-16 at 11.40.03 (1).jpeg

Los términos y el hecho fueron presentados por la fiscalía representada por Adrián Riveros y Leonardo Arancibia de la UFI N°3 de Delitos Especiales. La querella a cargo de Ángel Castro y Osvaldo Rodríguez y la defensa a nombre de Fabiana Salinas y Francisco Di Pane, no mostraron objeción y el magistrado resolvió penarlo con 2 años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo por inobservancias de las tareas en su trabajo y 5 años de inhabilitación especial para desempeñarse como inspector o jefe de inspectores de instalaciones domiciliarias de gas, tanto internas como externas.

WhatsApp Image 2023-11-16 at 11.40.04 (1).jpeg

Ojeda era el encargado de las habilitaciones internas en las casas y en este caso en particular las instalaciones no cumplían con las reglamentaciones del Código de Gas de ENARGAS. Según pudo detallar el fiscal, la cocina tenía una conexión precaria, supuestamente tenía un flexible PVC (se utiliza para conexiones de agua). “Él no cumplió con las reglamentaciones vigentes” manifestó el fiscal Riveros.

El próximo 28 de noviembre se cumple un año del hecho donde murió Melina Romero y la justicia tenía especulado hacer la próxima audiencia el 27 de noviembre, pero no se llegó a esta instancia.