Una universitaria, la primera acusada por las pintadas del #8M en la Normal Sarmiento

La causa penal se inició al otro día del 8 de marzo último tras la multitudinaria marcha denominada #8M, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que concentró a 25 mil personas -casi la totalidad mujeres- en las calles del centro sanjuanino. Esa misma tarde, un grupo de chicas pintó con aerosoles algunas consignas feministas sobre la fachada del edificio de la Escuela Normal Sarmiento, en las avenidas Alem y Sarmiento.

Las pintadas no cayeron bien y despertó la indignación de las autoridades escolares y del Gobierno. Eso derivó en que la directora de establecimiento realizara una denuncia en la Seccional 3ra, mientras que la Dirección de Patrimonio Histórico de la provincia presentó una segunda denuncia en la fiscalía de turno. La jueza Mabel Moya luego abrió una causa penal y pidió a la Policía que identificara a las posibles autoras de las pintadas.

La fiscal Yanina Galante también solicitó medidas, como los registros de las cámaras de seguridad. Fuentes judiciales aseguraron que, mediante esas imágenes, identificaron a la estudiante y a otras cuatro mujeres. Si bien algunas estaban encapuchadas, los investigadores dijeron que lograron individualizarlas por las prendas de vestir.

El abogado Bedini, el defensor de la joven universitaria, señaló todo lo contrario. “No existe constancia o una prueba concreta que diga que ellas pintaron la escuela. No hay un registro fílmico donde se vea concretamente a mi representada realizando esas pintadas. Y hasta no conocer todas las pruebas que existen en su contra, ella no va a declarar”.

La joven cumplió con la recomendación de su defensor al momento de presentarse ante la jueza Moya. Este viernes en la mañana se presentó a la indagatoria en el Segundo Juzgado de Instrucción por el presunto delito de daño agravado, pero prefirió abstenerse a declarar. Su abogado ya había presentado un pedido de eximición de prisión, por si disponían su detención. La magistrada hizo lugar a esta solicitud y resolvió que continúe en libertad. Ahora falta que comparezcan las otras cuatro mujeres que están bajo sospechas. El delito que se les atribuyen tiene pena de 3 meses a 4 años de prisión.