Una policía que cayó por estafa y que ya tiene una condena por falsificadora, se salvó de ir a prisión

WhatsApp Image 2024-12-18 at 11.41.06.jpeg

Los propietarios se dieron cuenta que esa transferencia no se había hecho, al igual que la de abril. Se realizó la denuncia correspondiente en UFI Delitos Informáticos y Estafas y Leites fue aprehendida en septiembre de este año y la señalaron de cometer el delito de fraude (dos hechos).

Este miércoles, las partes llegaron a un arreglo y ella se comprometió a entregar el dinero como reparación integral. De igual manera esta solución casi no se da, porque la jueza de Garantías Carolina Parra no estaba de todo convencida de que la víctima haya sido parte de esta negociación. Cuando tomó la palabra el denunciante dijo: “No me queda otra, más que aceptar”. Esta frase fue contundente para la magistrada en decir que no podía homologar el acuerdo porque el denunciante no estaba del todo informado de lo que iba a pasar.

WhatsApp Image 2024-12-18 at 11.41.08.jpeg Jueza de Garantías Carolina Parra

La audiencia pasó a un cuarto intermedio. Le explicaron al damnificado los términos y este después tomó la palabra diciendo que “Me parece poco el dinero. Esta mujer no tuvo, ni tenía la intención de pagarme. No acepto ese montó, pero que quede claro que la fiscal si me explicó” y expresó que perdió más de lo que va a recibir: “He tenido que pagar abogado, desalojo, sellado. Tuve que gastar plata para que se vaya”.

Cabe destacar que esta mujer estuvo viendo todo junio, julio, agosto y septiembre en ese mismo departamento y sin pagar el alquiler, pero el damnificado nunca amplió la denuncia.

WhatsApp Image 2024-12-18 at 11.41.07 (1).jpeg Representantes del MPF de Delitos Informáticos y los denunciantes (al fondo de la imagen).

Finalmente, la jueza homologó este acuerdo entre las partes y resolvió que Leites deberá pagar el monto de $228.000 en una cuota entre el 1 al 10 de enero.

Con esta reparación (si se concreta) Leites sería sobreseída de este delito y solo tendrá en su espalda la condena de 6 meses de prisión condicional que se le impuso el 5 de mayo de este año por falsificación de documento público. Esta investigación estuvo a cargo del fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez de UFI Delitos Especiales. Según se supo, la mujer presentó un certificado médico a sus superiores y este documento decía que necesitaba días de reposo porque tenía “coliquicos” (cólicos) abdominales agudos. Después se comprobó que este documento era totalmente falso y que ella lo había escrito.