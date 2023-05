Una periodista sanjuanina sufrió el ataque de delincuentes en su casa en Capital

En menos de media hora, delincuentes atacaron la casa de una periodista sanjuanina de televisión en la ciudad Capital. Sucedió este domingo 14 de mayo en horas de la tarde. Y los ladrones entraron en momentos en que no había nadie en la vivienda y sustrajeron dinero, artefactos electrónicos y hasta prendas de vestir, según fuentes policiales.

Las fuentes informaron que el robo se produjo en la vivienda de una locutora y periodista de apellido Castro en el barrio San Juan, cerca de avenida Circunvalación. Lo sorprendente del caso es que la mujer contó no que no estuvo mucho tiempo fuera de su casa. Se ausentó no más de media hora, entre las 17 y las 18, según las versiones.