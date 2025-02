Un universitario sanjuanino trabajará gratis para zafar de una condena por una estafa virtual en Buenos Aires

Reincidente No hay dos sin tres: condenaron por tercera vez a un estafador y ladrón de Rawson

Los embaucadores le pidieron datos a la mujer mayor y después le hicieron bajar una aplicación a su celular a través de la cual ingresaron a sus cuentas bancarias. Fue así que le sacaron 280 mil pesos de su cuenta y se la transfirieron a otra, desde donde reenviaron el dinero a una tercera cuenta.

La anciana denunció que la engañaron con el cuento de un descuento en el servicio de televisión por cable. Le pidieron sus datos y después le hicieron bajar una aplicación en su celular.

En el medio de toda esta trama apareció el nombre del sanjuanino Thiago Alexander Bazán, como el titular de la primera cuenta adonde fueron transferidos los 280 mil pesos de la anciana, cuyo dinero posteriormente fue enviado a un desconocido. Al único que pudieron rastrear e identificar a través de las cuentas fue a Bazán y por esa razón le imputaron el delito de estafa. El joven es de Chimbas y afirmó que es estudiante de abogacía.

El sanjuanino nunca fue detenido. De hecho, declaró vía zoom y de la misma manera participó, con la asistencia de la abogada María Filomena Noriega, de las audiencias ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº20 de Capital Federal. En su defensa, el joven de 20 años aseguró que fue una víctima más de esa banda que comete estafas virtuales.

Bazán sostuvo que un día recibió el mensaje de texto de un número de otra provincia por medio del cual le ofrecieron la apertura de una cuenta en un banco on line y, a modo de obsequio, le depositaron la suma de 10 mil pesos. El joven dijo que siguió las indicaciones, pero no sabía que otras personas tendrían acceso a esa cuenta y con qué fines sería empleada. Su defensora señaló que él también fue víctima de esos estafadores y que la cuenta a su nombre fue utilizada para que hicieran la primera transferencia, aunque después la vaciaron.

El único que lograron identificar fue al sanjuanino, por eso también que le imputaron el delito de estafa.

En la Justicia porteña entendieron que de todas maneras Bazán fue parte del eslabón de la estafa, aunque fueron benévolos con él y le concedieron la suspensión de juicio a prueba, tal como solicitó la abogada Noriega. En su propuesta, ofrecieron el pago de 250 mil pesos en forma de resarcimiento a la víctima y la realización de trabajos comunitarios, no remunerados, en la Municipalidad de Chimbas.

El martes último, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº20 de Capital Federal resolvió hacer al lugar la suspensión de juicio a prueba a favor Thiago Alexander Bazán. Para ello deberá trabajar un total de 96 horas, divididas en 8 horas semanales, en el municipio de Chimbas. Con respecto a la suma que ofreció, no se hará efectiva, puesto que la damnificada no fue localizada para ver si acepta o no el dinero. Si el joven cumple con los trabajos comunitarios, la causa quedará extinguida.