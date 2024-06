Un sanjuanino, entre los nuevos detenidos por la desaparición de Loan

La Policía Federal aseguró que los involucrados habrían estado en lugar con vehículos que recién se secuestraron hoy sábado y se peritaron, dando como resultado huellas del niño . Una de estas personas es María Victoria Caillava, la funcionaria que trabaja en la Municipalidad, y que estuvo en el almuerzo de la casa de la abuela; así como también su marido , Carlos Pérez, un ex prefecto oriundo de la provincia de San Juan, y también fue apresado el Comisario de la policía local, Walter Maciel, quien inició la búsqueda en los primeros instantes, y autorizó a la pareja a viajar a Chacho.

Según reflejó en su portal web Diario La Provincia en las ultimas horas, una de las entrevistas que hicieron en Crónica TV a Carlos Pérez fue fundamental para la investigación, ya que estuvo presente en el almuerzo previo a la desaparición del menor y es el marido de la funcionaria detenida. El hombre reveló detalles en dicho testimonio de lo que vivió durante la supuesta búsqueda del menor.

image.png Carlos Pérez, sanjuanino involucrado en la desaparición de Loan en Corrientes

En medio del relato, se puede escuchar que Pérez afirma que no es de Corrientes ante la pregunta de la periodista " yo no soy de acá, soy nacido en la provincia de San Juan, que es completamente distinta a esta zona". El hombre continúo hablando en el móvil televisivo tras lo sucedido con Loan una vez que notaron que el niño no aparecía.

Embed - Búsqueda de Loan: habla el hombre que participó del último almuerzo

Pérez es capitán de navío retirado. Según la investigación el Ford Ka perteneciente a este hombre habría sido visto pasar el peaje Riachuelo hacia la ciudad de Corrientes la misma tarde de la desaparición. La pericia, realizada por perros adiestrados, buscaba el rastro del niño correntino con vida, lo que da una esperanza sobre la posibilidad de hallarlo.

En el caso de la funcionaria y el Comisario el secuestro y peritaje de sus vehículos dando resultados positivos con las huellas de Loán. Esto lo determinaron los perros que cumplen un papel clave en la búsqueda. Así lo confirmó el fiscal Guillermo Barry que se sumó a último momento a la investigación, cuando se abrió una causa federal paralela a la local. Serán indagados en las próximas horas.

FUENTE: Con información de La Provincia y Crónica TV