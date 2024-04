Un sanjuanino fue condenado por abusar de su sobrina de 5 años

El abusador la llevaba al fondo y la manoseaba. Luego, le decía que todo era un juego y que no tenía que contarle a nadie porque "otros iban a querer jugar".

Pasaron años hasta que la nena, que ahora tiene 12 años, pudo contarle a su padre lo que ocurría y éste dio aviso a la madre para que juntos radiquen la denuncia.

El degenerado fue hallado culpable por el delito de abuso sexual simple, reiterado en calidad de autor. No irá preso ya que recibió 1 año de prisión condicional pero no podrá acercarse a la niña o a sus padres si no quiere ir a la cárcel.