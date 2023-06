Un rawsino denunció a su mujer por violenta y consiguió que la excluyeran de su casa

Este lunes, la mujer fue llevada a Tribunales y la jueza de garantías Celia Maldonado le concedió la libertad, pero a la vez le imputó los presuntos delitos de lesiones leves agravada por el vínculo -4 hechos-, amenazas -2 hechos- y amenazas coactivas -2 hechos- y dispuso que sea excluida del hogar, tal como pidió el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Tamara Ruiz.

El hombre denunció a Madas en febrero, en abril y junio último distintas agresiones que supuestamente padeció durante los seis meses de casados. “No la conocía así. Tuvimos una relación de tres años, pero nos casamos en diciembre del 2022. Al mes, empezó a ponerse violenta. Se enojaba porque yo veía a mi hija o porque ella me pedía trajera más plata a la casa, cuando yo hago changas”, explicó el Néstor.

partes.jpeg Fiscal y defensor. Por parte del Ministerio Público Fiscal estuvieron la ayudante fiscal Tamara Ruiz y el fiscal Ignacio Achem. En representación de la imputada estuvo el defensor oficial Lucas Quiroga.

“Las discusiones comenzaron porque no quería salir conmigo, pero salía sola y me dejaba a sus hijas en la casa para que yo las cuide. Se alteraba mucho y me agredía. Hubo veces que me dejó el ojo morado, que me pegó con el palo de la escoba o me rompió los platos en la cabeza. Jamás le levanté una mano, pero ella mi hizo de todo. Llegó a decirme: ´Dormí con un cuchillo bajo la almohada y con un ojo abierto porque te voy a matar cualquier noche´. Ahí dije basta”, aseguró el denunciante.

La mujer también denunció a Néstor por una supuesta agresión, pero no se acreditó que ella tuviese lesiones, explicó una fuente del caso. En cambio, un médico legista constató las heridas que el hombre sufrió en el último episodio. El fiscal Ignacio Achem, durante la audiencia de este lunes, pidió que se acumulen los otros legajos con las denuncias contra Madas por los tres hechos anteriores de violencia física y amenazas. Por su parte, la sospechosa fue asistida por el defensor oficial Lucas Quiroga y se abstuvo de declarar.

La jueza Maldonado dispuso el plazo de 4 meses para la investigación, mientras tanto le prohibió a la imputada acercarse al denunciante o molestarlo por cualquier medio. La mujer quedó en libertad y este mismo lunes a la tarde retiró todas sus pertenencias de la casa de su expareja, quien es propietario de la vivienda que compartían en Villa Krause.