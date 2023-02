Un policía sanjuanino es juzgado por abusar de su sobrina, antes fue condenado el padre

No se divulga su identidad para proteger a la víctima, pero el acusado es un hombre de 41 años que cumplía funciones en la Seccional 17ma de Chimbas. En la actualidad se encuentra suspendido y, además de la causa penal, afronta un sumario administrativo en la Subsecretaría de Control de Gestión. El delito que le atribuyen es el de presunto abuso sexual simple, agravado por la guarda. Esto último porque es hija de un hermano suyo y a veces la cuidaba.

En realidad, el caso inicialmente fue contra el papá de esa chica que hoy tiene 18 años. Después de mucho tiempo y golpeada por su drama, la joven denunció en julio del 2022 que su padre había abusado de ella cuando era niña. Así empezó la causa judicial en la UFI del centro ANIVI, con la denuncia contra este hombre.

juez.jpg El debate. El juicio es presidido por el juez de garantías Federico Rodríguez.

Lo sorprendente fue que, durante su declaración, la víctima reveló que su tío también abusó de ella. Se refería al cabo de Policía. Fue así que, por un lado, avanzó la causa contra el padre, a quien finalmente condenaron a 3 años de prisión condicional. Y, por otro lado, abrieron una investigación contra el tío, este cabo de la Policía de San Juan que desde este viernes enfrenta el juicio. El debate es presidido por el juez de garantías Federico Rodríguez.

En esta primera audiencia, el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Gabriela Molina adelantaron que pedirán una pena 4 años de prisión efectiva para el policía. Para ellos está acreditado que la joven sufrió un ataque sexual por parte de este hombre. La chica relató que ella solía ir de visita a la casa de su tío en Pocito y, en una de esas ocasiones en que quedaron solos, fue que éste la sometió a distintos tocamientos. Ella tenía alrededor de 6 años cuando sucedió eso, dijo en su denuncia.

partes.jpg Las partes. A la izquierda, el abogado Martín Zuleta con la coodefensora. A la derecha, la ayudante fiscal Gabriela Molina y el fiscal Eduardo Gallastegui de la UFI del centro ANIVI.

Para la Fiscalía la versión de la chica es sustentada por los informes psicológicos que indican que no miente ni fabula y que presenta indicadores de que sufrió un abuso sexual. Del otro lado está el abogado Martín Zuleta, el defensor del policía, quien en el arranque del juicio pidió la nulidad del proceso. El letrado argumentó que al acusado no se le dieron todas las garantías del derecho a la defensa, dado que, cuando la joven declaró en Cámara Gesell, no estuvo el representante del acusado. También cuestionó las pericias psicológicas.

Justamente, la primera testigo del juicio fue una de las psicólogas. De todas maneras, no terminó de declarar en la jornada de este viernes y se pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana.