Un policía protagonista de un choque fatal fue sobreseído por la Justicia

Ante este contexto, desde la justicia dijeron que a pesar de que la Ley de Tránsito diga que siempre la ‘derecha tiene la pasada’, en varias ocasiones hay excepciones. Y en este accidente en particular hubo una. Los fiscales dijeron que Azcurra -que tenía la derecha- no respeto la cartelería que decía ‘PARE’, ni la que estaba pintada en el asfalto. La Ley dice que, ante estas señalizaciones, la pasada es del otro, es decir, de Iván Zalazar. Jorge Azcurra debía frenar, dejar que los otros vehículos pasen, pero no lo hizo.

choque en ruta 20 4.jpg La señalización que marca fiscalía y que Azcurra no respetó.

Este accidente por Ruta 20 quedó grabado por la cámara de seguridad de una empresa y se puede ver cómo ocurrió el hecho.

Ante esta prueba, la fiscalía pidió que el policía sea sobreseído. Fuentes de la Justicia dijeron que esta decisión ya fue dada a conocer a los familiares de la víctima fatal. También expresaron que en ningún momento la familia presentó un abogado que los represente (querellante).

choque en ruta 20 3.jpg El auto que manejaba el policía Zalazar

También sostuvieron desde fiscalía que no pudieron hablar con la pareja de Azcurra, y esta mujer tampoco hizo una denuncia sobre las lesiones que sufrió. Cabe destacar que la mujer sufrió heridas leves y tuvo 12 días de incapacidad (fiscalía puede actuar de oficio cuando los días de incapacidad son más de 30 -heridas graves-).

El siniestro ocurrió el pasado viernes 11 de marzo, alrededor de las 15:30 horas en la esquina de Belgrano y Ruta 20. Iván Zalazar de 83 años terminó con graves heridas. Fue enviado al hospital y estando internado perdió la vida en la madrugada del sábado.