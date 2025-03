Fin de semana movido se vivió en Calingasta tras el extravío y rescate de un grupo de turistas que llegó hasta la zona de Laguna Blanca, pero lamentablemente no contaban con la movilidad ni los conocimientos para manejarse en alta montaña. Afortunadamente no se tuvieron que lamentar incidentes mayores, pero esto nuevamente generó preocupación entre quienes acceden a estas zonas sin compañía de expertos.

El rescate se dio tras detectar que uno de los vehículos del grupo de turista se había quedado estancado en uno de los cruces donde la presencia de agua no le permitió continuar. El objetivo de los turistas era llegar hasta Laguna Blanca, pero el tercer cruce de agua que hay desde Barreal hasta la zona suele ser complicado, por lo que se recomienda utilizar vehículos de gran porte.

Un grupo de turistas tuvo que ser rescatado en la cordillera calingastina: les habían recomendado no continuar pero no hicieron caso El rescate de los turistas se dio este fin de semana en la zona de Laguna Blanca. Pese a las recomendaciones de lo avanzar, no hicieron caso y terminaron estancados.

Lo lamentable de la situación es que los turistas habían sido advertidos de la situación y se les había recomendado no continuar avanzando, al menos no en esas condiciones, y hacerlo siempre acompañado de un guía local, pero los mismos no hicieron caso.