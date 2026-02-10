Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete

En la mañana de este martes se llevó a cabo la formalización por homicidio culposo contra el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, Mariano Escobar, uno de los protagonistas del triple choque fatal ocurrido en Caucete el pasado 2 de julio de 2025.

En ese siniestro falleció el ciclista Nicolás Marcelo Arabel, de 39 años . Fue un triple choque porque el ciclista primero fue atropellado por la camioneta y después fue embestido por un Peugeot 504, que era conducido por Walter Jalaf.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.38.23 (1)

El caso pasó a una etapa de investigación previa y, tras siete meses, el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante Rodrigo Cabral solicitaron la formalización, pero solo contra el conductor de la Volkswagen Amarok, es decir, Escobar.

El fiscal expresó en la audiencia que el siniestro se dividió en dos. Explicó que la Amarok circulaba por calle Enfermera Medina de Norte a Sur y, al intentar ingresar a Ruta 20, impactó con la parte delantera, costado derecho, al ciclista Arabel, que iba por Ruta 20 de Este a Oeste.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.38.24 (1)

El ciclista, de manera inmediata, fue embestido por el Peugeot 504 que conducía Jalaf, quien circulaba por Ruta 20 en el mismo sentido que la víctima. Para la fiscalía, este conductor no vio al ciclista porque no llevaba elementos reflectantes; como así también, el lugar no contaba con iluminación artificial.

Arabel no murió al instante, pero la Fiscalía sostuvo en la audiencia que falleció producto del impacto que recibió primero, es decir, por la Volkswagen Amarok. Con el análisis efectuado por el MPF, el 12 de enero de este año el fiscal dictaminó la desestimación por inexistencia de delito contra Jalaf, por tal razón no fue formalizado en esta causa.

Con este contexto, la fiscalía solicitó que Escobar sea imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor, un plazo de 6 meses de investigación y medidas de coerción morigeradas.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.38.23

El abogado que representa a la familia de Arabel, el doctor Jorge Guillén, le solicitó al juez de Garantías Federico Rodríguez que se le informe de la desestimación contra Jalaf, ya que no había sido notificado. Además, pidió que preventivamente se le retire el carnet de conducir a Escobar “para que no vuelva a cometer otro choque”.

El defensor oficial Lucas Quiroga no se opuso a las medidas ni al plazo de la IPP, pero sí a la retención de documentación contra su cliente.

Finalmente, el juez Rodríguez resolvió imputar a Escobar por homicidio culposo, otorgar un plazo de 6 meses de IPP y medidas de coerción; y solicitó que la Fiscalía le informe a la querella, en un plazo de 48 horas a partir de este 10 de febrero, del fallo de desestimación contra Jalaf. No dio a lugar al pedido de la querella, es decir, que Escobar seguirá teniendo el carnet.