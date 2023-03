Tragedia en 9 de Julio: dolor en las redes por la muerte del ciclista

Sin título.jpg

“La verdad que no lo puedo creer. Qué triste noticia. Dios dé mucha resignación a sus hermanos, y en especial, a su mami”, publicó otra persona a través de Facebook. “Siempre estarás en mis recuerdos, como una buena persona, trabajadora y de buenos valores... que en paz descanses querido Gordo, tengo un nudo en la garganta...vuela alto”, abundó.

Por otra parte, otra persona allegada expuso: “Qué triste noticia. Qué triste es saber que vecinos y amigos de donde naciste y te criaste ya no están. Me tocó recibir la noticia de la partida de muchas personas con las que compartí mi infancia, pero uno muy especial. Difícil de creer. Anoche se fue ‘Don Gordo’ Corallo en un viaje que no tendrá regreso”.