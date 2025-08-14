jueves 14 de agosto 2025

Operativo

Tensión en La Bebida: atraparon a un menor con una Play robada y atacaron a la Policía

El operativo permitió recuperar una PlayStation PS3 sustraída, pero terminó con piedrazos contra los móviles policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un operativo conjunto entre la Policía de San Juan y efectivos de la Comisaría 34°, se logró recuperar una consola PlayStation PS3 que había sido robada horas antes en el barrio Nuevo Cuyo, localidad de La Bebida, departamento Rivadavia.

El hecho se registró este jueves a las 21:45, cuando una mujer de 32 años denunció que, al regresar a su vivienda, encontró la puerta de ingreso forzada y constató la sustracción de la consola junto con sus accesorios.

Durante la investigación, un vecino indicó haber visto al menor de apellido Silva con el objeto robado. La damnificada, identificada de apellido Aciar, se dirigió hasta el domicilio del joven, donde habló con su madre, de apellido Ocampo.

Minutos más tarde, personal policial localizó al menor en la vía pública. Al advertir la presencia de los uniformados, intentó escapar, pero fue aprehendido. Entre sus pertenencias llevaba una mochila marca XIUXIAN que contenía la PlayStation sustraída y otros efectos.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, personas no identificadas arrojaron piedras contra los móviles policiales, provocando daños.

La jueza de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia, Dra. María Julia Camus, ordenó que la víctima formalice la denuncia y se cumplan las diligencias correspondientes para continuar con la causa.

