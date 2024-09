"Tenés olor a carne, por eso te engaño", le dijo y le dio una paliza: ocurrió en Marquesado

Un violento identificado como Omar Agustín Darío Araya consiguió la suspensión de juicio a prueba por 1 año y no irá preso, a pesar de haberle pegado a su pareja, en la casa que ambos compartían en Marquesado, Rivadavia.

La víctima declaró que mientras ella cocinaba y hacía tareas domésticas, su marido pasaba por detrás de ella y la empujaba para provocar su reacción. Cuando ella le pidió que detenga su comportamiento, comenzó una discusión verbal muy violenta.

"Pu...Tenés olor a carne, por eso te engaño", le dijo el sujeto a su pareja y luego le dio una trompada en la cara. Araya, hacía referencia al trabajo que la mujer tiene en una carnicería y a un engaño previo de su parte.

Harta de la situación, la víctima salió de su casa, se subió al auto y radicó la denuncia en la Comisaría 13º, que dio intervención al Sistema Acusatorio.

Por no tener antecedentes penales, Araya zafó de ir preso y deberá pagar una reparación simbólica de $20.000 por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar. El agresor deberá cumplir 60 horas de tareas comunitarias durante los próximos cuatro meses y no puede acercarse a la víctima, ni al domicilio si no quiere terminar en el Penal de Chimbas.