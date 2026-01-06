martes 6 de enero 2026

Susto por el incendio de una casa en Albardón

El foco se desató en una vivienda de calle Uruguay y fue controlado por bomberos. El rápido operativo evitó consecuencias mayores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un incendio registrado en la madrugada de este lunes 6 de enero movilizó a los servicios de emergencia de Albardón. El episodio ocurrió entre la 1.30 y las 2.30 horas en una vivienda ubicada sobre calle Uruguay, tras un aviso emitido por efectivos de la Comisaría N°18.

Al llegar al domicilio, el personal constató que el fuego se concentraba en una de las habitaciones de la casa. De inmediato se iniciaron las tareas para sofocar las llamas y asegurar el lugar, con el objetivo de reducir riesgos para los ocupantes y las propiedades cercanas.

En el marco del operativo, los bomberos realizaron controles preventivos, especialmente sobre las instalaciones eléctricas, brindando apoyo al trabajo de Bomberos de la Policía y garantizando que no quedaran focos activos.

La intervención fue realizada por la Móvil 3, a cargo del jefe de cuerpo y chofer Rodrigo Tejada, con la colaboración del cabo Marco Cortez, miembro del cuerpo de Bomberos de Albardón.

Gracias a la rápida respuesta y al trabajo conjunto de los equipos intervinientes, el siniestro fue contenido sin que se reportaran personas lesionadas, evitando que el hecho pasara a mayores.

