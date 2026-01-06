Susto por el incendio de una casa en Albardón

Un incendio registrado en la madrugada de este lunes 6 de enero movilizó a los servicios de emergencia de Albardón. El episodio ocurrió entre la 1.30 y las 2.30 horas en una vivienda ubicada sobre calle Uruguay, tras un aviso emitido por efectivos de la Comisaría N°18.

Capital Un incendio arrasó con la planta alta de una vivienda en el barrio Frondizi

Tragedia Conmoción mundial: confirman que una promesa del deporte de 16 años murió en el trágico incendio en Suiza

Al llegar al domicilio, el personal constató que el fuego se concentraba en una de las habitaciones de la casa. De inmediato se iniciaron las tareas para sofocar las llamas y asegurar el lugar, con el objetivo de reducir riesgos para los ocupantes y las propiedades cercanas.

En el marco del operativo, los bomberos realizaron controles preventivos, especialmente sobre las instalaciones eléctricas, brindando apoyo al trabajo de Bomberos de la Policía y garantizando que no quedaran focos activos.

La intervención fue realizada por la Móvil 3, a cargo del jefe de cuerpo y chofer Rodrigo Tejada, con la colaboración del cabo Marco Cortez, miembro del cuerpo de Bomberos de Albardón.

Gracias a la rápida respuesta y al trabajo conjunto de los equipos intervinientes, el siniestro fue contenido sin que se reportaran personas lesionadas, evitando que el hecho pasara a mayores.