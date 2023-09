Siete penitenciarios fueron condenados por la golpiza a un preso por pedofilia del penal de Chimbas

A diez años de la golpiza al preso condenado por pedofilia y trata de persona Federico Elías Fernández Santalucía dentro del penal de Chimbas, un tribunal de la Justicia Federal condenó a siete penitenciarios. A algunos de ellos por falta a los deberes de funcionarios públicos, por no intervenir ni denunciar los hechos, y a otros por los apremios ilegales contra el reo dentro del pabellón de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Provincial, en 2013.

Por demorar una orden judicial Apremios ilegales: anularon un fallo que solamente condenó con multa al ex director del Penal de Chimbas

Las penas

Fue así que los jueces federales Daniel Doffo, Eliana Ratta y Alberto Carelli condenaron este jueves al exsubdirector de la cárcel, alcaide Eduardo Ángel Mendoza. El castigo fue de 3 años de prisión en suspenso, 6 años de inhabilitación y una multa de 12.500 pesos por los delitos de apremios ilegales y falta a los deberes de funcionario público.

Los otros condenados fueron Andrés Fabián Castro, exjefe del Sector 2 del penal; Marcelo Martín Díaz, exencargado del pabellón 2 del sector de máxima seguridad; Mauricio Agustín Díaz, exjefe del sector 4, y José Sebastián Tapparo, ayudante de cuarta. A todos ellos les impusieron la pena de 2 años de prisión en suspenso y 4 años de inhabilitación para ocupar cargos. En el caso de Castro, también pagará una multa de 12.500 pesos. También por su inacción o su participación en la golpiza al reo.

santalucía.jpg El reo. Este es Federico Elías Fernández Santalucía, el preso que denunció las golpizas.

Por otra parte, castigaron al ayudante de segunda Julio Andrés Mercado a 6 meses de inhabilitación y multa de 12.500 pesos y al ayudante de cuarta Daniel Fabián Mercado a 6 meses de inhabilitación y 6.000 pesos de multa, ambos por falta a los deberes de funcionario público.

El hecho

Federico Elías Fernández Santalucía es un preso que actualmente cumple condena por el abuso sexual de un niño, por trata de persona –de una adolescente-, tenencia y acopio ilegal de armas y amenazas.

Allá por 2013, el reo se encontraba alojado en el pabellón 9 del Sector 2 del penal con presos comunes, pese a que debía estar encerrado con aquellos detenidos por delitos sexuales. Lo cierto es que el 25 de junio de ese año, otros presos lo agredieron y le partieron la cabeza.

Según la denuncia y lo que se constató luego en base a las pruebas, Santalucía fue auxiliado y llevado al hospital, pero después lo trajeron y encerraron en un calabozo del sector de máxima. De acuerdo a la acusación, allí fue maniatado y golpeado por los guardias y lo dejaron casi abandonado. Días después, cuando su salud se agravó, lo hicieron atender y descubrieron que tenía fractura de cráneo y signos de torturas, según fuentes judiciales.

tribunales.jfif La salida. El momento en que algunos de los participantes de la audiencia abandonan el edificio del Tribunal Federal de San Juan.

Por eso fue que el fiscal Francisco Maldonado y el defensor oficial Esteban Chervín, en este caso como querellante, acusaron a este grupo de penitenciarios y al entonces director del penal, Leonardo Barac –ya fallecido-. También imputaron a médicos y psicólogos por no denunciar los hechos.

En 2020 se realizó el juicio y los jueces Doffo, Ratta y Carelli condenaron a Barac y a Eduardo Mendoza, al ex subdirector, con una multa 12.000 pesos por no cumplir una orden judicial y prestarle atención médica al reo. En ese fallo, el tribunal dictó la absolución de los otros guardiacárceles porque consideró que no se comprobó que algunos de ellos hayan sometido a Santalucía a golpizas o que omitieran la asistencia.

Ahora bien, el fiscal Maldonado y la querella apelaron el fallo y en julio de 2021 un tribunal de la Cámara Federal de Casación anuló esa sentencia de primera instancia. El argumento fue que existían pruebas de que los penitenciarios desatendieron al preso tras el primer ataque que sufrió de otros presos en el pabellón, como también estaba probado que fue golpeado por los penitenciarios en el sector de máxima seguridad.

Por esa razón, el tribunal de Casación ordenó a los jueces Doffo, Ratta y Carelli que dicten una nueva sentencia, la cual se concretó este jueves con la condena de tres jefes penitenciarios y otros cuatro guardiacárceles.