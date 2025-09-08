Secuestraron una moto abandonada en el Barrio Cruce de los Andes

En las últimas horas, personal policial secuestró una moto Maverick de 110 cc en el Barrio Cruce de los Andes, en Pocito, luego de que sus ocupantes huyeran al notar la presencia de la fuerza.

El rodado, con dominio 264-GKL, no coincide con los datos registrados en el Sistema de Información de Automotores (SIFCOF), lo que generó sospechas sobre su procedencia. Ante esta situación, y siguiendo las directivas del Ayudante Fiscal Dr. Miranda Sebastián, la motocicleta fue trasladada a la sede policial para su inspección y verificación.

Se instruyó un legajo caratulado como “Actuaciones para establecer procedencia”, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, con el objetivo de esclarecer si el vehículo tiene relación con hechos ilícitos previos o denuncias existentes.

La policía continúa con las investigaciones para determinar la titularidad del rodado y las circunstancias en que fue abandonado.