Pelea de los dos periodistas: el denunciado se presentó, el otro alegó lesiones y le pondrían protección

No se sabe en qué va a terminar la escena de pugilato, con olor a sainete, protagonizada por Solar y Simón el jueves 25 de abril último en la puerta del café Nazaret en la esquina de Mitre y Jujuy. Por ahora el fiscal Ignacio Achem evalúa la denuncia presentada por Solar, actual conductor televisivo en Zonda TV. En la misma acusa a Simón, conductor radial de radio Estación Claridad, por el supuesto delitos de lesiones.

Es que Solar afirmó que él estaba desayunando en el café Nazaret junto a otros dos periodistas, cuando Simón descendió de su vehículo Ford EcoSport y fue a increparlo. El conductor televisivo lo recibió con el grito de “marihuanera”, mientras que el conductor radial respondió supuestamente a los golpes y el primero le devolvió la agresión física con un sillazo.

El escenario. La pelea se produjo en la puerta del Café Nazaret en la esquina de las calles Jujuy y Mitre, a una cuadra de Tribunales.

A esa altura, los otros periodistas junto a ocasionales clientes e incluso el mozo del local se metieron a separarlos. Lo que sucedió la mañana del jueves pasado fue el correlato de una serie de desencuentros entre Solar, un kirchnerista a ultranza, y Simón, quien estuvo ligando con la Alianza y es un ferviente antiperonista. Además, cuentan que una semana antes del incidente habría tenido un primer encontronazo en el mismo café y se dijeron algunas cosas que hicieron de antesala al primer round callejero.

Ahora viene la revancha entre ambos. Solar judicializó la disputa y denunció penalmente a Simón, hasta presentó un certificado del médico legista de la Policía acreditaría que sufrió escoriaciones en un dedo y en el brazo derecho a consecuencia de la supuesta a agresión de Simón.

Trascendió que el fiscal Achem solicitó al juez de garantías de turno que ordene medidas de protección en favor de Solar, aparentemente porque éste tendría temor a nuevas a agresiones. Por su parte, Simón no se quedó quieto. En los últimos días se presentó en Tribunales en compañía de un abogado y se puso a disposición de la fiscalía, aunque no le tomaron declaración ni nada hasta que resuelvan si avanzan o no con la causa penal. Mientras tanto pidieron las copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad del café y del CISEM de la esquina de Jujuy y Mitre.