Mario Parisí rompió el silencio en el juicio: "He sufrido una terrible condena social"

Un día antes de conocer el veredicto de la jueza Ana Carolina Parra, que definirá si Mario Parisí es culpable o no de agredir a su ex pareja, el funcionario judicial que fue acusado por violencia de género rompió el silencio en el juicio y pronunció sus últimas palabras. En ese marco, quien se mantuvo en silencio a lo largo de todo el debate aseguró: "He sufrido una terrible condena social".