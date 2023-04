Los querellantes salieron al cruce, tras las declaraciones de Mario Matic

Luego de haber quedado a un paso del juicio, el ex secretario general de La Bancaria acusado por abuso sexual en 3 casos, Mario Matic, realizó polémicas declaraciones en los medios televisivos para defenderse de las sospechas que pesan sobre sus hombros. En ese contexto, no sólo cuestionó a la justicia, sino que se refirió a las presuntas víctimas. Fue por ello que los abogados querellantes salieron al cruce y advirtieron que su acción podría tener consecuencias.