Lo llamaron por la aplicación, lo encañonaron para robarle y en la huida, los ladrones le chocaron el auto

Los ladrones lo golpearon en la cara con el arma, produciéndole un corte considerable en la zona del pómulo, y luego se apropiaron del vehículo. El chofer escapó corriendo, pudiendo salvar su teléfono móvil. Los delincuentes también huyeron en el remis.

Pero todo no terminó ahí. Ya que en la huida, los malvivientes terminaron chocando contra un poste. Pero pudieron escapar a pie, abandonando el móvil que habían robado minutos antes.

"Le robaron al chofer, le sacaron la llave y escaparon, después se mandaron el moco. No me importa el auto, después veré si se puede arreglar o no. Lo que importa es que el chofer está bien, que no le pasó nada. La verdad es que están expuestos a esto, hay permanente robos con esa misma maniobra, la de pedir coches a través de la aplicación", expresó Andrés García, propietario del vehículo.