Lo denunciaron por violar a su cuñada, no se presentó a la audiencia y ahora pidieron su captura

Un changarín de Rivadavia que está sospechado de violar a su propia cuñada fue declarado prófugo este martes tras no presentarse a una audiencia en Tribunales. El sujeto iba a ser imputado del delito de violación y es probable presintió que podía quedar preso.

La chica de 20 años habría denunciado que fue víctima de violaciones por parte de este sujeto, dentro de la casa que compartían en Rivadavia. Todo esto iba a ser expuesto por el fiscal Ginsberg ante el juez de garantías Diego Sanz en la audiencia prevista para este martes a las 11.30. Obviamente, el principal citado era el sospechoso, cuyas iniciales son J.M., quien debía comparecer junto a su defensor, el abogado Claudio Vera.

El abogado Vera se presentó. Lo extraño es que el sospechoso no apareció en la audiencia. Los minutos pasaron y no dio señales, de modo que el fiscal no pudo exponer. El juez Sanz, antes de pasar a un cuarto intermedio, resolvió declarar en rebeldía al changarín y dispuso la orden de captura en su contra. Ahora lo busca la Policía.