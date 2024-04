Lo acusaron de violar a su hija en Santa Lucía, pasó dos meses preso y terminó sobreseído

Después de siete meses, dos de los cuales estuvo preso, sobreseyeron definitivamente a un changarín que estaba sospechado de violar a su propia hija de 6 años en Santa Lucía. La fiscalía concluyó que no había pruebas para sostener la imputación y la jueza de garantías Celia Maldonado lo desligó por completo de la causa.

Su exmujer lo había denunciado en septiembre de 2023. En esa ocasión aseguró que el 7 de septiembre su hija le expresó que no quería ir a la casa de su papá porque en una ocasión éste se le metió a su cama y la sometió sexualmente. El 21 de octubre del año pasado se realizó la audiencia de formalización y fiscal Mallea solicitó formalmente la investigación contra el changarín de 29 años.

Según fuentes judiciales, el sospechoso estuvo dos meses presos hasta que el abogado Jofré logró que le concedieran la libertad. Esto sucedió cuando empezaron a conocerse los resultados de los informes médicos, la declaración de la niña y las pericias La médica que examinó el cuerpo de la pequeña reveló que no presentaba lesiones compatibles con un ataque sexual. En su declaración a través de Cámara Gesell, la niña no expresó nada que hiciera referencia a un abuso. Además, las psicólogas señalaron que no mostraba indicadores de un posible ultraje.

Todo esto llevó a la fiscalía a desistir de la imputación, como solicitaba el abogado Jofré, y la jueza Celia Maldonado dictó el sobreseimiento total y definitiva del changarín.