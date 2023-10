Lo acusan de abusar y golpear a una mujer: él dice que no le hizo nada y que lo invitaron a hacer un trío

Lo acusan a él de abusar a una mujer, pero él dice que no lo hizo y que en realidad lo invitaron a hacer un trío.

Gabriel David Cejas (29) en septiembre de 2022 fue denunciado en UFI CAVIG por una mujer . Una prima lejana oriunda de Mendoza lo señaló de haberla abusado sexualmente. Cejas fue buscado por la Policía pero no lo encontraron. La causa se estancó y un año después, la Brigada Norte l o detuvo en el centro sanjuanino. Este acusado se sentó frente al juez este lunes y tras escuchar la acusación de la fiscalía compuesta por la ayudante fiscal, María Silvina Zogbe y el fiscal, Ignacio Achem , él quiso dar su versión de los hechos. Expresó que él no cometería este delito y que el novio de la denunciante lo invitó a hacer un trío.

A pesar de que el defensor oficial, Carlos Fleury, le aconsejó a su cliente que no declarara; Gabriel David Cejas usó su derecho. Primero dijo que él le dio lugar en un “pabellón” (así le llaman a un conventillo) a su prima -denunciante- que venía de Mendoza y contó que se juntaban todas las noches a consumir drogas.

En una de esas juntadas, cuando Cejas, la presunta víctima y la pareja de esta estaban fumando “crack”; la pareja de su prima le preguntó: “¿querés que tengamos un trío con mi señora?”, después dijo: “Ella le decía que no quería, y en un momento dijo la chica ‘me estás obligando a hacer cosas que no quiero’”.

WhatsApp Image 2023-10-02 at 22.20.17.jpeg

Cejas comentó que a las horas se desconoció con el novio de su prima y pelearon, “Me agarré a pelear con el marido”. El imputado después dijo: “Yo pienso que él la obligó a ella a que me denunciara. Sabía todo mi pasado y que había estado en el Penal”.

Finalmente dijo que él tiene 3 hijas, una esposa y que no tiene problema de hacer un careo con la denunciante para que ella diga la verdad. “Yo no he llegado a cometer ese delito (abuso)”. Y dijo estar asustado por si lo enviaban al Penal, “Me van a matar en el penal”. El juez de Garantías, Gabriel Meglioli le preguntó porque lo matarían y Cejas le respondió que eso le pasaba a los que “los acusaban por estos delitos”.

La acusación de la fiscalía

La fiscal María Silvina Zogbe expresó que este sujeto fue denunciado en septiembre de 2022. La orden de allanamiento la otorgó el juez en noviembre y la Policía salió a la búsqueda de Cejas, pero no dieron con él. Por un año no se supo nada de él, pero este sábado 30 de septiembre personal de la Brigada Norte lo encontró cuando caminaba por Avenida Rawson y General Paz en Capital.

Con respecto a la denuncia de la víctima, ella comentó en septiembre de 2022 que vivía en San Juan hace cuatro meses. Y contó que un día Cejas la acosó en varias ocasiones toda la madrugada diciéndole que estuvieran juntos, “Hasta te pago si queres” le habría dicho el acusado.

zogbe.jpg Fiscal ayudante, María Silvina Zogbe

Al mediodía de ese mismo día, Cejas volvió a la casa de la víctima y cometió el abuso. Supuestamente le tocó el pelo y el cuello. Después la tiró contra la pared y le tocó sus partes íntimas. La damnificada manifestó que le pegó una cachetada y que empezó a llamar a gritos a su pareja. Ahí Cejas habría golpeado a la denunciante y su pareja.

La fiscalía solicitó que Cejas quedara imputado provisoriamente de los delitos de abuso sexual simple en perjuicio de su prima y lesiones en perjuicio de su pariente y la pareja de esta. También pidió que se le dictara la prisión preventiva y un plazo de 6 meses de investigación. La defensa se mostró en contra.

El magistrado finalmente resolvió dictarle la prisión preventiva por 2 meses fundamentando que ha existido un hecho con violencia y que sería un riesgo procesal si Cejas queda en libertad.

WhatsApp Image 2023-09-30 at 23.33.19.jpeg

Cejas un reconocido en el ambiente delictivo: tiene una condena hasta por tentativa de homicidio

Gabriel David Cejas con tan solo 29 años ha sido condenado en cuatro ocasiones y fue implicado en un sinfín de delitos.