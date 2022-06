Le dieron 9 años por violar y corromper a un nene: le bajaron la pena, ¿por qué?

Según la letrada, el magistrado no pudo acreditar que ocurrió el delito de abuso sexual con acceso carnal (violación). Sobre la causa, el niño dijo que hubo mensajes entre ellos y que el menor lo invitaba para que fueran al campito. El padre del menor una vez lo encontró y después el niño le contó que Leandro lo había violado. El médico legista hizo el estudio correspondiente 4 días después y el menor no tenía lesiones en el ano. En Cámara Gesell el niño dijo que lo violaron, pero no hizo otra referencia. Y después dijo que fueron manoseos. Después fiscalía incorporó que este nene también le practicó sexo oral porque lo dijo un informe de una psicóloga.

Con estas pruebas, el magistrado no pudo acreditar que los delitos de acceso carnal y oral existieron, por esta razón solo lo condenó por el delito de corrupción de menores, finalizó la letrada.