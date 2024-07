La sanjuanina involucrada en un crimen en Capital y declarada prófuga fue condenada

Graciela Evangelina Gutiérrez , la mujer que fue parte del crimen en perjuicio de Eloy Alexander Castro, que fue beneficiada con la probation y que después se la declaró en rebeldía por no asistir a una audiencia , finalmente fue condenada por la justicia este martes.

WhatsApp Image 2024-07-02 at 09.30.19 (2).jpeg Fiscal Francisco Micheltorena y ayudante fiscal Francisco Nicolía.

En ese momento la fiscalía no tenía en conocimiento (tampoco ella lo manifestó) que tenía una probation con data del 2021 dictada en Flagrancia. Se solicitó una nueva audiencia para arreglar esta situación, ya que no puede ser beneficiada con dos suspensiones a prueba y ella no fue. En mayo de este año, el juez la declaró rebelde y pidió su detención.

Finalmente, este martes se realizó la audiencia contra ella y se arregló definitivamente su situación procesal. En primera instancia se declaró la nulidad de la resolución de la probation dada a Graciela Evangelina Gutiérrez y después se realizó la del juicio abreviado.

WhatsApp Image 2024-07-02 at 09.30.20 (1).jpeg Gutiérrez junto a su abogado.

Desde fiscalía explicaron que Graciela Evangelina Gutiérrez agredió con un hierro de 30 centímetros de largo (que fue secuestrado) a Eloy Alexander Castro, pero que no le ocasionó la muerte. El acusado de haberle quitado la vida a Castro fue su hermano Luis Gerardo Gutiérrez, precisamente, lo apuñaló con un cuchillo tipo carnicero. Él fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión efectiva.