La palabra de los protagonistas del desperfecto mecánico en el parque de diversiones de San Juan

De la diversión al terror en el parque de diversiones ubicado en la capital sanjuanina . Durante la noche de este viernes, la atracción de la "Rueda de la Fortuna" sufrió un inconveniente mecánico. Por este motivo, once personas quedaron atrapadas, Tras el operativo realizado por personal policial y de Bomberos, los partícipes hablaron con Tiempo de San Juan.

Candela y su novio fueron algunos de los once protagonistas. En diálogo con este medio, dijeron que estaban en el juego y, en un momento, la atracción se trabó. Pese a esta situación, expresaron que no tuvieron miedo: "No sentimos nada, todo estaba controlado".