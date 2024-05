La mujer condenada por prostituir a su sobrina no tuvo la misma suerte que 'Fido' Galván y seguirá presa

Según informaron fuentes judiciales, la abogada de la mujer que fue penada a 14 años de prisión, Carla Manini , había solicitado que su patrocinada fuera trasladada a un domicilio particular por el delicado cuadro de salud que presenta mientras cursa su séptimo mes de embarazo. Sin embargo, Lidia Ruth Reverendo denegó el pedido porque consideró que no se acreditó riesgo en la gestación.

Desde la defensa indicaron que en el informe que presentó el Servicio Penitenciario no se advierte nada sobre algún riesgo en el embarazo y por tanto consideró que no debía recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. También manifestaron que Reverendo no contempló lo que sostuvo el jefe de sanidad que dijo que la cárcel no es un lugar apto para transitar un embarazo, ni tampoco se expidió sobre los motivos que llevaron a la mujer a permanecer internada en Terapia Intensiva.

Acorde comentaron, la interna del Penal de Chimbas debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson con contracciones y pérdidas. No obstante, esta situación habría pasado inadvertida para la jueza que le propinó un nuevo revés.

Por otro lado, desde el Juzgado de Ejecución aseveraron que M.V.A nunca estuvo en un área de cuidados intensivos, tal como había sostenido Manini. Es por ello que se induce que el estado de salud no resultaba tan crítico como se decía. Además, manifestaron que no tenía un domicilio al cual ir, por lo que se entendió que no estaban dadas las condiciones para dar el servicio.

Lo que sostiene Manini es que su defendida ha sido socorrida como corresponde por parte del personal del Penal, que siempre que necesitó fue atendida por profesionales médicos y trasladada. Sin embargo, lo que buscan es esté en su casa con los debidos cuidados a causa de los últimos episodios que se registraron y que pusieron en riesgo la bebé que lleva en su vientre.

La semana pasada, quizás anticipándose al rechazo que recibiría este lunes, la letrada presentó un hábeas corpus para que otra autoridad revisara la situación de su clienta. A pesar de sus pretensiones, el juez de Garantías Javier Figuerola no dio lugar al planteo y aseguró que el Juzgado de Ejecución Penal ya estaba a cargo de las correspondientes tramitaciones.

En febrero de este año se conoció que 'Fido' Galván, el ex futbolista que fue condenado por la misma causa a 10 años de prisión, recibió el beneficio de la domiciliaria, aunque el motivo no fue por su salud personal, sino por la de un familiar. El juez Federico Zapata le otorgó el beneficio para que pudiera cuidar a su padre, ya que era el único de su familia que podía hacerlo era él.